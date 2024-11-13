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Фильм о "любви украинки и россиянина" не будут убирать из программы Таллиннского кинофестиваля

Фільм Глухі коханці російського режисера не прибиратимуть із програми Талліннського кінофестивалю

Фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные" о "любви украинки и русского" таки покажут в основной программе Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" в Эстонии. Организаторы отказались отменить показ, несмотря на призывы МИД Украины, Госкино, Общественного и Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении кинорежиссера, директора кинофестиваля PÖFF Тиины Локк.

Она считает, что фильм "Глухие влюбленные" "художественно и содержательно очень яркий и дает возможность говорить о проблемах, которые являются горячими в данный момент".

По словам режиссера, фильм еще никто не видел, но уже началась огромная кампания, направленная на дискредитацию киноленты.

Этот фильм подвергается ожесточенным нападкам со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, чьи взгляды, конечно, очень разные, и этот фильм также можно интерпретировать очень по-разному, в чем и заключается его очарование", - подчеркнула Локк.

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В заявлении организаторов Таллиннского кинофестиваля говорится, что "Глухие любовники" не является российским фильмом, поскольку его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабного вторжения и сейчас живет в Сербии. А также он "неоднократно выступал против войны, которую развязала Россия, и против режима Путина".

Сама лента же была создана на собственные средства режиссера, с минимальным бюджетом и международной командой, среди которых были и эстонцы - сопродюсером стала эстонская студия Max-Grip.

"Фестиваль "Темные ночи" всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль - это пространство для разных взглядов, для дискуссий и споров - так, в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины. Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссеров, которые живут в изгнании и представляют взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссеров, которые выступают против цензуры у себя на родине", - говорится в заявлении.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии на Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные". В Госкино призвали организаторов отменить показ фильма как такого, что "несет риск пропаганды".

Дополнительно о фильме "Глухие влюбленные"

Сюжет киноленты "Глухие влюбленные" разворачивается вокруг россиянина и украинки, которые встречаются в Стамбуле. Их отношения начинаются с симпатии, но война в Украине приносит конфликт и в их жизнь, что завершается актом насилия со стороны парня. Поэтому девушка уходит от него.

"Фильм приводит к выводу, что любовь между украинской девушкой и российским парнем в условиях войны невозможна и, как говорит героиня в финале, изменится это не раньше, чем через 100 лет. Желающие могут увидеть в этом метафору, где Украина отказывается от России как от империи, использующей насилие", - отмечается на сайте фестиваля

В пресс-релизе к ленте отмечено, что фильм затрагивает вопрос: какова идентичность российского режиссера в изгнании, каково его место в мире и могут ли его фильмы использоваться в пропагандистских целях.

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Автор: 

кинофестиваль (162) фильмы (399) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+13
Я гадав що там в Естонії трохи притомні люди, а ніт ***** щупальця по всьому світові .
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13.11.2024 17:41
+11
Сюжет ,начебто, нормальний, в якому українка посилає кацапа до рузького корабля!
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13.11.2024 17:42
+9
Не смотрел, но осуждаю!
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13.11.2024 17:46
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Я гадав що там в Естонії трохи притомні люди, а ніт ***** щупальця по всьому світові .
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13.11.2024 17:41 Ответить
***** мріє про такий сюжет?
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13.11.2024 17:45 Ответить
"Не читав, але засуджую"
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13.11.2024 17:48 Ответить
Все ка*апське науй з цивілізаціїї: "культуру", "мистецтво"," "духовність", рашистів, опозиціонерів, чоловіків, жінок, дітей, їх адвокатів теж. Адвокат ка*апіі - звучить мерзенніше чим диявола.
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13.11.2024 18:27 Ответить
І не треба читати! Вся кацапська "культура" не варта сльози херсонського собаки!
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13.11.2024 20:31 Ответить
Саме так! В Естонії притомні люди і вони у всьому розібрались, а ти ні, і верещиш!
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13.11.2024 17:49 Ответить
Так,як і ви в своєму лугандоні "розібрались"? Тоді нехай чекають у себе "лугандон"
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13.11.2024 20:02 Ответить
ну так вона старуха, щє при совєтах походу прикормили. В Естонії дубляж в кінтотеатрах на руззьякій мові, так шо не дивуюсь
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13.11.2024 17:42 Ответить
Сюжет ,начебто, нормальний, в якому українка посилає кацапа до рузького корабля!
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13.11.2024 17:42 Ответить
іскуства внє палітікі, kino väljaspool poliitikat.
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13.11.2024 17:43 Ответить
Не смотрел, но осуждаю!
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13.11.2024 17:46 Ответить
Ні, ну якщо нас там не роблять якимось братами, а навпаки, показують що між Україною та мордаром жодні стосунки неможливі, то чого верещати? Нехай показують... Дурні як завжди не розібрались та верещать... Пастернака не читал, но осуждаю...
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13.11.2024 17:47 Ответить
,,Свинарка і пастух- 2 !"
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13.11.2024 17:48 Ответить
А прочитати статтю і зрозуміти зміст важко?
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13.11.2024 17:51 Ответить
Покажіть на своєму фестивалі фільм про кохання естонки і свинособаки.
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13.11.2024 17:49 Ответить
Так зніми його, а не свисти.
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13.11.2024 18:33 Ответить
У Естонії кацапів називають "tibla". Походить від кацапського хамського звертання "ты ***".

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13.11.2024 18:57 Ответить
Кожний нехай сам вирішує....
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13.11.2024 17:50 Ответить
Все ка*апське науй з цивілізаціїї: "культуру", "мистецтво"," "духовність", рашистів, опозиціонерів, чоловіків, жінок, дітей, їх адвокатів теж. Адвокат ка*апіі - звучить мерзенніше чим диявола.
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13.11.2024 18:28 Ответить
Це так не працює і не буде працювати. Лише у фантазіях ідеалістів яких кидає в крайності.
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13.11.2024 18:43 Ответить
Нічого,при українській владі-спрацює. На собі відчуєш,сєпарок.
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13.11.2024 20:06 Ответить
Бабло, бабло і тільки бабло...
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13.11.2024 17:51 Ответить
різні погляди..., щось це мені нагадує... це не рашка на нас напала, хоче нас знищити та вбиває кожен день по декілька сімей в Україні, це ми просто посварились з ними й чубимося через різні погляди..., ага, треба просто знайти компроміс та помиритися...
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13.11.2024 17:53 Ответить
Кацапські ''канцерви'' скрізь є.
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13.11.2024 17:57 Ответить
Почему всегда он - кацап, а она - украинка? Почему не наоборот?
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13.11.2024 17:58 Ответить
Потомушто "старшийбрат".
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13.11.2024 18:02 Ответить
Тому,що кацап має завжди домінувати у кіно. Так він менше відчуває шабру в дупі у реальному житті.
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13.11.2024 20:11 Ответить
Правильно, на "Оскарі" його, а потім запустити в міжгалактичний прокат.
Зовсім з глузду з'їхали.
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13.11.2024 18:02 Ответить
Двоє глухих від народження молодих людей покохали один одного і.т.д. Це в кацапів тіпа така алегорія-глухі, значить не охмцрені пропагандоювключаючи украінку. Це тіпа чергове «єта палітікі ва фсьом вінаваті! Простім (глухим) людям дєліть нєчага». Кацапи ніколи не мінялись. Це вони лізуть у вашу свідомість «через вікно».
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13.11.2024 18:04 Ответить
Чому цей фільм не виставляють на фестивалі десь в Китаї?!
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13.11.2024 18:05 Ответить
Бо робота спрямована на завоювання Європи.
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13.11.2024 20:13 Ответить
В будь якому кацапському фільмі де показують стосунки представників України і лаптєстану там обовʼязково хлопець має кацапську національність, а дівчина - українка. І не інакше. Таке враження, що кацапи намагаються будь яким чином показати як вони нас трахають. Навіть наші Зєкіношники використовують цей принцип (Останній москаль).
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями.
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13.11.2024 18:06 Ответить
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами.
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13.11.2024 18:08 Ответить
Кругом кацапи своє свинособаче рило пхають
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13.11.2024 18:13 Ответить
Цей фільм зазнає запеклих нападок з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, чиї погляди, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна інтерпретувати дуже по-різному, в чому і полягає його чарівність", - наголосила Локк.Чарівність в однодумному визнанні, а це є робота.котра вказує на лукаву суть і має личину антихриста, адже не згода між людьми- суть робота лукавого.
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13.11.2024 18:29 Ответить
Можна ще зрозуміти коли західноєвропейські толерасти. Те що таке відбувається в балтійській країні дуже дивно.
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13.11.2024 18:34 Ответить
Не бачу тут нічого крамольного. Життя не ділиться тільки на чорне і біле. Головне: в якому контексті будуть показані ті відносини.
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13.11.2024 18:41 Ответить
Срана порнографічна провокація. Українці і кацапи вороги назавжди, поки живий хоч один кацап.
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13.11.2024 18:49 Ответить
Цікаво, а на "Ромеро і Джульету" у свій час теж так бурно реагували як тут. Формально, це вісник сюжет - кохання двух людей із ворогуючих сторін.
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13.11.2024 18:59 Ответить
Кацапи - не люди.
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13.11.2024 19:29 Ответить
Капулетті з точки зору Монтеккі теж не люди. І навпаки.
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13.11.2024 19:32 Ответить
Твої хазяї-кацапи-НЕ ЛЮДИ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ЗОРУ,дегане лугандонський.
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13.11.2024 20:17 Ответить
В мене нема хазяїв, печерний дурень.
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13.11.2024 20:19 Ответить
Як же немає,підаре? А кацапи,чий доширак ти тут та на інших гілках відпрацьовуєш? Ти ж сам зізнався,що вже "не в Українє"
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13.11.2024 20:27 Ответить
Естонці краще б спочатку у себе в Нарві порядок навели, перед тим як таке кіно на фестивалях показувати.

P.S. 2023-го року, у розпал війни, маленька Естонія експортувала до параші товарів на 1 мільярд доларів. З них 50 мільйонів --"оптичні і медичні апарати", ще стільки ж -- "електричне і електронне обладнання".

Джерело: https://tradingeconomics.com/estonia/exports/russia
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13.11.2024 19:11 Ответить
Т.зв. руzкіх треба вбивати.
Всіх.
До єдиного, в т.ч. самок і личинок.
Нам треба 💯 млн гарних кацапів.
Трупарня на 1/7 Земної кулі.
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13.11.2024 19:20 Ответить
Заклики до геноциду....
І як європейцям доводити що ми кращі за кацапів, коли такі довбойоби їм уподоблююттся з радістю.
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13.11.2024 19:33 Ответить
Що,за свАїх топіш,дегане лугандонський?
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13.11.2024 20:23 Ответить
Та я в Чернівецькій області народився і жив до 2017.
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13.11.2024 20:27 Ответить
Авжеж. А я народився в замку Ля Рошель. Кого ти,дегане ввести в оману тужишся,якщо від всіх твоїх комментів козлятиною тхне
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13.11.2024 20:36 Ответить
Мені посрати де ти народився, від тебе малолітнім дебілом тхне.
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13.11.2024 21:40 Ответить
Срати будеш на свого куратора,підорва лугандонська.
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13.11.2024 23:55 Ответить
руцкая культура? Даремно, даремно естонці так вчинили...
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13.11.2024 19:23 Ответить
 
 