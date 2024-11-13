Фильм о "любви украинки и россиянина" не будут убирать из программы Таллиннского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные" о "любви украинки и русского" таки покажут в основной программе Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" в Эстонии. Организаторы отказались отменить показ, несмотря на призывы МИД Украины, Госкино, Общественного и Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении кинорежиссера, директора кинофестиваля PÖFF Тиины Локк.
Она считает, что фильм "Глухие влюбленные" "художественно и содержательно очень яркий и дает возможность говорить о проблемах, которые являются горячими в данный момент".
По словам режиссера, фильм еще никто не видел, но уже началась огромная кампания, направленная на дискредитацию киноленты.
Этот фильм подвергается ожесточенным нападкам со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, чьи взгляды, конечно, очень разные, и этот фильм также можно интерпретировать очень по-разному, в чем и заключается его очарование", - подчеркнула Локк.
В заявлении организаторов Таллиннского кинофестиваля говорится, что "Глухие любовники" не является российским фильмом, поскольку его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабного вторжения и сейчас живет в Сербии. А также он "неоднократно выступал против войны, которую развязала Россия, и против режима Путина".
Сама лента же была создана на собственные средства режиссера, с минимальным бюджетом и международной командой, среди которых были и эстонцы - сопродюсером стала эстонская студия Max-Grip.
"Фестиваль "Темные ночи" всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль - это пространство для разных взглядов, для дискуссий и споров - так, в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины. Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссеров, которые живут в изгнании и представляют взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссеров, которые выступают против цензуры у себя на родине", - говорится в заявлении.
Что предшествовало?
Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии на Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные". В Госкино призвали организаторов отменить показ фильма как такого, что "несет риск пропаганды".
Дополнительно о фильме "Глухие влюбленные"
Сюжет киноленты "Глухие влюбленные" разворачивается вокруг россиянина и украинки, которые встречаются в Стамбуле. Их отношения начинаются с симпатии, но война в Украине приносит конфликт и в их жизнь, что завершается актом насилия со стороны парня. Поэтому девушка уходит от него.
"Фильм приводит к выводу, что любовь между украинской девушкой и российским парнем в условиях войны невозможна и, как говорит героиня в финале, изменится это не раньше, чем через 100 лет. Желающие могут увидеть в этом метафору, где Украина отказывается от России как от империи, использующей насилие", - отмечается на сайте фестиваля
В пресс-релизе к ленте отмечено, что фильм затрагивает вопрос: какова идентичность российского режиссера в изгнании, каково его место в мире и могут ли его фильмы использоваться в пропагандистских целях.
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Зовсім з глузду з'їхали.
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями.
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами.
P.S. 2023-го року, у розпал війни, маленька Естонія експортувала до параші товарів на 1 мільярд доларів. З них 50 мільйонів --"оптичні і медичні апарати", ще стільки ж -- "електричне і електронне обладнання".
Джерело: https://tradingeconomics.com/estonia/exports/russia
Всіх.
До єдиного, в т.ч. самок і личинок.
Нам треба 💯 млн гарних кацапів.
Трупарня на 1/7 Земної кулі.
І як європейцям доводити що ми кращі за кацапів, коли такі довбойоби їм уподоблююттся з радістю.