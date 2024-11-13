Фильм о "любви украинки и россиянина" не будут убирать из программы Таллиннского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные" о "любви украинки и русского" таки покажут в основной программе Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" в Эстонии. Организаторы отказались отменить показ, несмотря на призывы МИД Украины, Госкино, Общественного и Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении кинорежиссера, директора кинофестиваля PÖFF Тиины Локк.

Она считает, что фильм "Глухие влюбленные" "художественно и содержательно очень яркий и дает возможность говорить о проблемах, которые являются горячими в данный момент".

По словам режиссера, фильм еще никто не видел, но уже началась огромная кампания, направленная на дискредитацию киноленты.

Этот фильм подвергается ожесточенным нападкам со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, чьи взгляды, конечно, очень разные, и этот фильм также можно интерпретировать очень по-разному, в чем и заключается его очарование", - подчеркнула Локк.

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В заявлении организаторов Таллиннского кинофестиваля говорится, что "Глухие любовники" не является российским фильмом, поскольку его автор Борис Гуц покинул Россию после начала полномасштабного вторжения и сейчас живет в Сербии. А также он "неоднократно выступал против войны, которую развязала Россия, и против режима Путина".

Сама лента же была создана на собственные средства режиссера, с минимальным бюджетом и международной командой, среди которых были и эстонцы - сопродюсером стала эстонская студия Max-Grip.

"Фестиваль "Темные ночи" всегда поддерживал многообразие взглядов и был открыт для всех независимых кинематографистов, чьи работы отражают демократические ценности. Наш фестиваль - это пространство для разных взглядов, для дискуссий и споров - так, в нынешней программе представлены фильмы Израиля и Палестины. Мы также показывали фильмы российских и белорусских режиссеров, которые живут в изгнании и представляют взгляды, противоположные официальным доктринам их стран. То же касается и грузинских режиссеров, которые выступают против цензуры у себя на родине", - говорится в заявлении.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии на Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие влюбленные". В Госкино призвали организаторов отменить показ фильма как такого, что "несет риск пропаганды".

Дополнительно о фильме "Глухие влюбленные"

Сюжет киноленты "Глухие влюбленные" разворачивается вокруг россиянина и украинки, которые встречаются в Стамбуле. Их отношения начинаются с симпатии, но война в Украине приносит конфликт и в их жизнь, что завершается актом насилия со стороны парня. Поэтому девушка уходит от него.

"Фильм приводит к выводу, что любовь между украинской девушкой и российским парнем в условиях войны невозможна и, как говорит героиня в финале, изменится это не раньше, чем через 100 лет. Желающие могут увидеть в этом метафору, где Украина отказывается от России как от империи, использующей насилие", - отмечается на сайте фестиваля

В пресс-релизе к ленте отмечено, что фильм затрагивает вопрос: какова идентичность российского режиссера в изгнании, каково его место в мире и могут ли его фильмы использоваться в пропагандистских целях.

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