Фільм про "кохання українки та росіянина" не прибиратимуть із програми Талліннського кінофестивалю

Фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці" про "кохання українки та росіянина" таки покажуть в основній програмі Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" в Естонії. Організатори відмовилися скасувати показ, попри заклики МЗС України, Держкіно, Суспільного та Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві кінорежисерки, директорки кінофестивалю PÖFF Тііни Локк.

Вона вважає, що фільм "Глухі коханці" "художньо та змістовно дуже яскравий і дає можливість говорити про проблеми, які є гарячими цієї миті".

За словами режисерки, фільм ще ніхто не бачив, але вже розпочалася величезна кампанія, спрямована на дискредитацію кінострічки.

Цей фільм зазнає запеклих нападок з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, чиї погляди, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна інтерпретувати дуже по-різному, в чому і полягає його чарівність", - наголосила Локк.

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У заяві організаторів Талліннського кінофестивалю йдеться, що "Глухі коханці" не є російським фільмом, оскільки його автор Борис Гуц покинув Росію після початку повномасштабного вторгнення і нині живе у Сербії. А також він "неодноразово виступав проти війни, яку розв'язала Росія, і проти режиму Путіна".

Сама стрічка ж була створена на власні кошти режисера, з мінімальним бюджетом і міжнародною командою, серед яких були й естонці - співпродюсером стала естонська студія Max-Grip.

"Фестиваль "Темні ночі" завжди підтримував різноманіття поглядів і був відкритий для всіх незалежних кінематографістів, чиї роботи відображають демократичні цінності. Наш фестиваль - це простір для різних поглядів, для дискусій і суперечок - так, у цьогорічній програмі представлені фільми Ізраїлю та Палестини. Ми також показували фільми російських і білоруських режисерів, які живуть у вигнанні й представляють погляди, протилежні офіційним доктринам їхніх країн. Те саме стосується і грузинських режисерів, які виступають проти цензури у себе на батьківщині", - йдеться у заяві.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії на Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці". У Держкіно закликали організаторів скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".

Додатково про фільм "Глухі коханці"

Сюжет кінострічки "Глухі коханці" розгортається довкола росіянина та українки, які зустрічаються у Стамбулі. Їхні стосунки починаються з симпатії, але війна в Україні приносить конфлікт і в їхнє життя, що завершується актом насильства з боку хлопця. Тому дівчина йде від нього.

"Фільм приводить до висновку, що кохання між українською дівчиною та російським хлопцем в умовах війни неможливе і, як каже героїня у фіналі, зміниться це не раніше, ніж через 100 років. Охочі можуть побачити в цьому метафору, де Україна відмовляється від Росії як від імперії, що використовує насильство", - зазначаться на сайті фестивалю

У пресрелізі до стрічки наголошено, що фільм зачіпає питання: якою є ідентичність російського режисера у вигнанні, яким є його місце у світі та чи можуть його фільми використовуватись у пропагандистських цілях.

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