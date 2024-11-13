УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8755 відвідувачів онлайн
Новини
4 663 59

Фільм про "кохання українки та росіянина" не прибиратимуть із програми Талліннського кінофестивалю

Фільм Глухі коханці російського режисера не прибиратимуть із програми Талліннського кінофестивалю

Фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці" про "кохання українки та росіянина" таки покажуть в основній програмі Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" в Естонії. Організатори відмовилися скасувати показ, попри заклики МЗС України, Держкіно, Суспільного та Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві кінорежисерки, директорки кінофестивалю PÖFF Тііни Локк.

Вона вважає, що фільм "Глухі коханці" "художньо та змістовно дуже яскравий і дає можливість говорити про проблеми, які є гарячими цієї миті".

За словами режисерки, фільм ще ніхто не бачив, але вже розпочалася величезна кампанія, спрямована на дискредитацію кінострічки.

Цей фільм зазнає запеклих нападок з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, чиї погляди, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна інтерпретувати дуже по-різному, в чому і полягає його чарівність", - наголосила Локк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фільм про "кохання українки та росіянина" хочуть показати у Таллінні: Держкіно закликало не робити цього

У заяві організаторів Талліннського кінофестивалю йдеться, що "Глухі коханці" не є російським фільмом, оскільки його автор Борис Гуц покинув Росію після початку повномасштабного вторгнення і нині живе у Сербії. А також він "неодноразово виступав проти війни, яку розв'язала Росія, і проти режиму Путіна".

Сама стрічка ж була створена на власні кошти режисера, з мінімальним бюджетом і міжнародною командою, серед яких були й естонці - співпродюсером стала естонська студія Max-Grip.

"Фестиваль "Темні ночі" завжди підтримував різноманіття поглядів і був відкритий для всіх незалежних кінематографістів, чиї роботи відображають демократичні цінності. Наш фестиваль - це простір для різних поглядів, для дискусій і суперечок - так, у цьогорічній програмі представлені фільми Ізраїлю та Палестини. Ми також показували фільми російських і білоруських режисерів, які живуть у вигнанні й представляють погляди, протилежні офіційним доктринам їхніх країн. Те саме стосується і грузинських режисерів, які виступають проти цензури у себе на батьківщині", - йдеться у заяві. 

Читайте також: СБУ порушила кримінальну справу проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофімової, - Юрчишин

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії на Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці". У Держкіно закликали організаторів скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".

Додатково про фільм "Глухі коханці"

Сюжет кінострічки "Глухі коханці" розгортається довкола росіянина та українки, які зустрічаються у Стамбулі. Їхні стосунки починаються з симпатії, але війна в Україні приносить конфлікт і в їхнє життя, що завершується актом насильства з боку хлопця. Тому дівчина йде від нього.

"Фільм приводить до висновку, що кохання між українською дівчиною та російським хлопцем в умовах війни неможливе і, як каже героїня у фіналі, зміниться це не раніше, ніж через 100 років. Охочі можуть побачити в цьому метафору, де Україна відмовляється від Росії як від імперії, що використовує насильство", - зазначаться на сайті фестивалю

У пресрелізі до стрічки наголошено, що фільм зачіпає питання: якою є ідентичність російського режисера у вигнанні, яким є його місце у світі та чи можуть його фільми використовуватись у пропагандистських цілях.

Також читайте: У Відні відбулись австрійські прем’єри українських фільмів. ФОТОрепортаж

Автор: 

кінофестиваль (106) фільми (280) Естонія (1601)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Я гадав що там в Естонії трохи притомні люди, а ніт ***** щупальця по всьому світові .
показати весь коментар
13.11.2024 17:41
+11
Сюжет ,начебто, нормальний, в якому українка посилає кацапа до рузького корабля!
показати весь коментар
13.11.2024 17:42
+9
Не смотрел, но осуждаю!
показати весь коментар
13.11.2024 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я гадав що там в Естонії трохи притомні люди, а ніт ***** щупальця по всьому світові .
показати весь коментар
13.11.2024 17:41 Відповісти
***** мріє про такий сюжет?
показати весь коментар
13.11.2024 17:45 Відповісти
"Не читав, але засуджую"
показати весь коментар
13.11.2024 17:48 Відповісти
Все ка*апське науй з цивілізаціїї: "культуру", "мистецтво"," "духовність", рашистів, опозиціонерів, чоловіків, жінок, дітей, їх адвокатів теж. Адвокат ка*апіі - звучить мерзенніше чим диявола.
показати весь коментар
13.11.2024 18:27 Відповісти
І не треба читати! Вся кацапська "культура" не варта сльози херсонського собаки!
показати весь коментар
13.11.2024 20:31 Відповісти
Саме так! В Естонії притомні люди і вони у всьому розібрались, а ти ні, і верещиш!
показати весь коментар
13.11.2024 17:49 Відповісти
Так,як і ви в своєму лугандоні "розібрались"? Тоді нехай чекають у себе "лугандон"
показати весь коментар
13.11.2024 20:02 Відповісти
ну так вона старуха, щє при совєтах походу прикормили. В Естонії дубляж в кінтотеатрах на руззьякій мові, так шо не дивуюсь
показати весь коментар
13.11.2024 17:42 Відповісти
Сюжет ,начебто, нормальний, в якому українка посилає кацапа до рузького корабля!
показати весь коментар
13.11.2024 17:42 Відповісти
іскуства внє палітікі, kino väljaspool poliitikat.
показати весь коментар
13.11.2024 17:43 Відповісти
Не смотрел, но осуждаю!
показати весь коментар
13.11.2024 17:46 Відповісти
Ні, ну якщо нас там не роблять якимось братами, а навпаки, показують що між Україною та мордаром жодні стосунки неможливі, то чого верещати? Нехай показують... Дурні як завжди не розібрались та верещать... Пастернака не читал, но осуждаю...
показати весь коментар
13.11.2024 17:47 Відповісти
,,Свинарка і пастух- 2 !"
показати весь коментар
13.11.2024 17:48 Відповісти
А прочитати статтю і зрозуміти зміст важко?
показати весь коментар
13.11.2024 17:51 Відповісти
Покажіть на своєму фестивалі фільм про кохання естонки і свинособаки.
показати весь коментар
13.11.2024 17:49 Відповісти
Так зніми його, а не свисти.
показати весь коментар
13.11.2024 18:33 Відповісти
У Естонії кацапів називають "tibla". Походить від кацапського хамського звертання "ты ***".

показати весь коментар
13.11.2024 18:57 Відповісти
Кожний нехай сам вирішує....
показати весь коментар
13.11.2024 17:50 Відповісти
Все ка*апське науй з цивілізаціїї: "культуру", "мистецтво"," "духовність", рашистів, опозиціонерів, чоловіків, жінок, дітей, їх адвокатів теж. Адвокат ка*апіі - звучить мерзенніше чим диявола.
показати весь коментар
13.11.2024 18:28 Відповісти
Це так не працює і не буде працювати. Лише у фантазіях ідеалістів яких кидає в крайності.
показати весь коментар
13.11.2024 18:43 Відповісти
Нічого,при українській владі-спрацює. На собі відчуєш,сєпарок.
показати весь коментар
13.11.2024 20:06 Відповісти
Бабло, бабло і тільки бабло...
показати весь коментар
13.11.2024 17:51 Відповісти
різні погляди..., щось це мені нагадує... це не рашка на нас напала, хоче нас знищити та вбиває кожен день по декілька сімей в Україні, це ми просто посварились з ними й чубимося через різні погляди..., ага, треба просто знайти компроміс та помиритися...
показати весь коментар
13.11.2024 17:53 Відповісти
Кацапські ''канцерви'' скрізь є.
показати весь коментар
13.11.2024 17:57 Відповісти
Почему всегда он - кацап, а она - украинка? Почему не наоборот?
показати весь коментар
13.11.2024 17:58 Відповісти
Потомушто "старшийбрат".
показати весь коментар
13.11.2024 18:02 Відповісти
Тому,що кацап має завжди домінувати у кіно. Так він менше відчуває шабру в дупі у реальному житті.
показати весь коментар
13.11.2024 20:11 Відповісти
Правильно, на "Оскарі" його, а потім запустити в міжгалактичний прокат.
Зовсім з глузду з'їхали.
показати весь коментар
13.11.2024 18:02 Відповісти
Двоє глухих від народження молодих людей покохали один одного і.т.д. Це в кацапів тіпа така алегорія-глухі, значить не охмцрені пропагандоювключаючи украінку. Це тіпа чергове «єта палітікі ва фсьом вінаваті! Простім (глухим) людям дєліть нєчага». Кацапи ніколи не мінялись. Це вони лізуть у вашу свідомість «через вікно».
показати весь коментар
13.11.2024 18:04 Відповісти
Чому цей фільм не виставляють на фестивалі десь в Китаї?!
показати весь коментар
13.11.2024 18:05 Відповісти
Бо робота спрямована на завоювання Європи.
показати весь коментар
13.11.2024 20:13 Відповісти
В будь якому кацапському фільмі де показують стосунки представників України і лаптєстану там обовʼязково хлопець має кацапську національність, а дівчина - українка. І не інакше. Таке враження, що кацапи намагаються будь яким чином показати як вони нас трахають. Навіть наші Зєкіношники використовують цей принцип (Останній москаль).
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями.
показати весь коментар
13.11.2024 18:06 Відповісти
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине...
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ Божий,
Мусить погибати.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає, за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть - ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Згнущаються вами.
показати весь коментар
13.11.2024 18:08 Відповісти
Кругом кацапи своє свинособаче рило пхають
показати весь коментар
13.11.2024 18:13 Відповісти
Цей фільм зазнає запеклих нападок з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, чиї погляди, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна інтерпретувати дуже по-різному, в чому і полягає його чарівність", - наголосила Локк.Чарівність в однодумному визнанні, а це є робота.котра вказує на лукаву суть і має личину антихриста, адже не згода між людьми- суть робота лукавого.
показати весь коментар
13.11.2024 18:29 Відповісти
Можна ще зрозуміти коли західноєвропейські толерасти. Те що таке відбувається в балтійській країні дуже дивно.
показати весь коментар
13.11.2024 18:34 Відповісти
Не бачу тут нічого крамольного. Життя не ділиться тільки на чорне і біле. Головне: в якому контексті будуть показані ті відносини.
показати весь коментар
13.11.2024 18:41 Відповісти
Срана порнографічна провокація. Українці і кацапи вороги назавжди, поки живий хоч один кацап.
показати весь коментар
13.11.2024 18:49 Відповісти
Цікаво, а на "Ромеро і Джульету" у свій час теж так бурно реагували як тут. Формально, це вісник сюжет - кохання двух людей із ворогуючих сторін.
показати весь коментар
13.11.2024 18:59 Відповісти
Кацапи - не люди.
показати весь коментар
13.11.2024 19:29 Відповісти
Капулетті з точки зору Монтеккі теж не люди. І навпаки.
показати весь коментар
13.11.2024 19:32 Відповісти
Твої хазяї-кацапи-НЕ ЛЮДИ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ЗОРУ,дегане лугандонський.
показати весь коментар
13.11.2024 20:17 Відповісти
В мене нема хазяїв, печерний дурень.
показати весь коментар
13.11.2024 20:19 Відповісти
Як же немає,підаре? А кацапи,чий доширак ти тут та на інших гілках відпрацьовуєш? Ти ж сам зізнався,що вже "не в Українє"
показати весь коментар
13.11.2024 20:27 Відповісти
Естонці краще б спочатку у себе в Нарві порядок навели, перед тим як таке кіно на фестивалях показувати.

P.S. 2023-го року, у розпал війни, маленька Естонія експортувала до параші товарів на 1 мільярд доларів. З них 50 мільйонів --"оптичні і медичні апарати", ще стільки ж -- "електричне і електронне обладнання".

Джерело: https://tradingeconomics.com/estonia/exports/russia
показати весь коментар
13.11.2024 19:11 Відповісти
Т.зв. руzкіх треба вбивати.
Всіх.
До єдиного, в т.ч. самок і личинок.
Нам треба 💯 млн гарних кацапів.
Трупарня на 1/7 Земної кулі.
показати весь коментар
13.11.2024 19:20 Відповісти
Заклики до геноциду....
І як європейцям доводити що ми кращі за кацапів, коли такі довбойоби їм уподоблююттся з радістю.
показати весь коментар
13.11.2024 19:33 Відповісти
Що,за свАїх топіш,дегане лугандонський?
показати весь коментар
13.11.2024 20:23 Відповісти
Та я в Чернівецькій області народився і жив до 2017.
показати весь коментар
13.11.2024 20:27 Відповісти
Авжеж. А я народився в замку Ля Рошель. Кого ти,дегане ввести в оману тужишся,якщо від всіх твоїх комментів козлятиною тхне
показати весь коментар
13.11.2024 20:36 Відповісти
Мені посрати де ти народився, від тебе малолітнім дебілом тхне.
показати весь коментар
13.11.2024 21:40 Відповісти
Срати будеш на свого куратора,підорва лугандонська.
показати весь коментар
13.11.2024 23:55 Відповісти
руцкая культура? Даремно, даремно естонці так вчинили...
показати весь коментар
13.11.2024 19:23 Відповісти
 
 