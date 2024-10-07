СБУ порушила кримінальну справу проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофімової, - Юрчишин

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. У її діях правоохоронці вбачають виправдовування російської агресії проти України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової.

"Трофімова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям", - йдеться у повідомленні нардепа.

Юрчишин зазначив, що російська режисерка, яка зараз живе в Канаді, зняла свій фільм за кошти канадських платників податків.

Нардеп підкреслив, що напередодні парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми.

"Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової", - додав Юрчишин.

Раніше депутат написав звернення до СБУ. Відомство розглянуло запит Юрчишина і внесло його до реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Фільм "Росіяни на війні"

Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до "чорного списку" експрацівницю пропагандистського каналу "Russia Today", режисерку фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову.

