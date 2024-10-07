УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5267 відвідувачів онлайн
Новини
3 439 19

СБУ порушила кримінальну справу проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофімової, - Юрчишин

СБУ відкрила справу проти Трофімової

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. У її діях правоохоронці вбачають виправдовування російської агресії проти України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової.

"Трофімова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям", - йдеться у повідомленні нардепа.

Юрчишин зазначив, що російська режисерка, яка зараз живе в Канаді, зняла свій фільм за кошти канадських платників податків.

Нардеп підкреслив, що напередодні парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми.

"Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової", - додав Юрчишин.

Раніше депутат написав звернення до СБУ. Відомство розглянуло запит Юрчишина і внесло його до реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Читайте також: Юрчишин написав заяву до правоохоронних органів на режисерку Трофімову за пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Росіяни на війні"

Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до "чорного списку" експрацівницю пропагандистського каналу "Russia Today", режисерку фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову.

Читайте також: Цюрихський фестиваль скасував публічні покази фільму "Росіяни на війні". Українське МЗС подякувало за рішення

Автор: 

пропаганда (2850) СБУ (13276) фільми (283) Юрчишин Ярослав (160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
проти продюсера фільму свати все рукі не доходять?
показати весь коментар
07.10.2024 21:03 Відповісти
+5
За весь час війни 95 квартал не зняв жодного документального фільму про злочини путінських бандитів, бо вони моральні виродки та нікчеми
показати весь коментар
07.10.2024 22:10 Відповісти
+3
Він же щирий патріот тепер мабуть навіщо ви так?
показати весь коментар
07.10.2024 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проти продюсера фільму свати все рукі не доходять?
показати весь коментар
07.10.2024 21:03 Відповісти
Він же щирий патріот тепер мабуть навіщо ви так?
показати весь коментар
07.10.2024 21:45 Відповісти
голобородька чи бутько?
шось я в них заплутав - срань на срані...
показати весь коментар
07.10.2024 21:50 Відповісти
За весь час війни 95 квартал не зняв жодного документального фільму про злочини путінських бандитів, бо вони моральні виродки та нікчеми
показати весь коментар
07.10.2024 22:10 Відповісти
Баньката тьотка з вибалушеними очима.
Південний волжсько-уральський фенотип. Навіть не угро-фінська, а якась хазарська зовнішність.

показати весь коментар
07.10.2024 21:26 Відповісти
Азіатка може.
показати весь коментар
07.10.2024 21:44 Відповісти
а чому не вірменка? якраз може бути із боброїдок
показати весь коментар
07.10.2024 21:59 Відповісти
Я думаю іудейка.
показати весь коментар
07.10.2024 22:27 Відповісти
Я про це написав. Хазари були іудеями. Принаймні, правляча верхівка.
Але хазари у свій час зробили велику річ, - зупинили арабську експансію у Східну Європу.
Подібно до франкського короля Карла Мартелла, який розгромив арабське нашестя з окупованих Піренеїв аль-Андалус у битві при Пуатьє.
Якби не хазари і франки, Європа вже тисячу років стояла б на колінах під спів азану мусульманських муедзинів з висоти старовинних мінаретів Парижа, Відня і Києва.
показати весь коментар
07.10.2024 22:41 Відповісти
Чингизидное семя
показати весь коментар
08.10.2024 13:24 Відповісти
Найогидніше те що це "кіно" було відзнято та показано навіть не за москальскі фубліки
показати весь коментар
07.10.2024 21:29 Відповісти
До Інтерполу на неї подати, шоб ні одна країна не пускала
показати весь коментар
07.10.2024 21:33 Відповісти
Потрібно випустити свій фільм Росіяни на війні, про окупантів, їх знищення і їх злочини, про тих росіян, які воюють і допомагають українцям.
показати весь коментар
07.10.2024 21:37 Відповісти
Назвати його так само щоб при пошуку в інтернеті російського кіно знаходило українське.
показати весь коментар
07.10.2024 21:38 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 21:41 Відповісти
канадцям нормально кіно зайшло.
показати весь коментар
07.10.2024 21:53 Відповісти
а казали ж в опі - не вивалюйте все - відкату не буде!
не послухалися гвардійці - по другому заходу пішли - сирі люде.
показати весь коментар
07.10.2024 21:55 Відповісти
А не легше просто підірвати де-небудь?
Тай потому?
показати весь коментар
07.10.2024 22:06 Відповісти
а потім її знайдуть з пробитою дурною головою
показати весь коментар
07.10.2024 23:20 Відповісти
 
 