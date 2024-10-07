СБУ возбудила уголовное дело против режиссера фильма "Россияне на войне" Трофимовой, - Юрчишин

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой. В ее действиях правоохранители видят оправдание российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по делу режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой.

"Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских оккупантов преподносят с человеческим лицом", - говорится в сообщении нардепа.

Юрчишин отметил, что российский режиссер, которая сейчас живет в Канаде, сняла свой фильм за средства канадских налогоплательщиков.

Нардеп подчеркнул, что накануне парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы.

"Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского Закона. И именно Украина должна первой возбудить дело против Трофимовой", - добавил Юрчишин.

Ранее депутат написал обращение в СБУ. Ведомство рассмотрело запрос Юрчишина и внесло его в реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Читайте также: Юрчишин написал заявление в правоохранительные органы на режиссера Трофимову за пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Фильм "Россияне на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала "Russia Today", режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову.

Читайте также: Цюрихский фестиваль отменил публичные показы фильма "Русские на войне". Украинский МИД поблагодарил за решение