СБУ возбудила уголовное дело против режиссера фильма "Россияне на войне" Трофимовой, - Юрчишин

СБУ відкрила справу проти Трофімової

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой. В ее действиях правоохранители видят оправдание российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по делу режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой.

"Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемки и выпустила фильм, в котором российских оккупантов преподносят с человеческим лицом", - говорится в сообщении нардепа.

Юрчишин отметил, что российский режиссер, которая сейчас живет в Канаде, сняла свой фильм за средства канадских налогоплательщиков.

Нардеп подчеркнул, что накануне парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы.

"Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского Закона. И именно Украина должна первой возбудить дело против Трофимовой", - добавил Юрчишин.

Ранее депутат написал обращение в СБУ. Ведомство рассмотрело запрос Юрчишина и внесло его в реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Читайте также: Юрчишин написал заявление в правоохранительные органы на режиссера Трофимову за пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Фильм "Россияне на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала "Russia Today", режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову.

Читайте также: Цюрихский фестиваль отменил публичные показы фильма "Русские на войне". Украинский МИД поблагодарил за решение

пропаганда (3723) СБУ (20333) фильмы (402) Юрчишин Ярослав (165)
проти продюсера фільму свати все рукі не доходять?
За весь час війни 95 квартал не зняв жодного документального фільму про злочини путінських бандитів, бо вони моральні виродки та нікчеми
Він же щирий патріот тепер мабуть навіщо ви так?
проти продюсера фільму свати все рукі не доходять?
Він же щирий патріот тепер мабуть навіщо ви так?
голобородька чи бутько?
За весь час війни 95 квартал не зняв жодного документального фільму про злочини путінських бандитів, бо вони моральні виродки та нікчеми
Баньката тьотка з вибалушеними очима.
Південний волжсько-уральський фенотип. Навіть не угро-фінська, а якась хазарська зовнішність.

Азіатка може.
а чому не вірменка? якраз може бути із боброїдок
Я думаю іудейка.
Я про це написав. Хазари були іудеями. Принаймні, правляча верхівка.
Але хазари у свій час зробили велику річ, - зупинили арабську експансію у Східну Європу.
Подібно до франкського короля Карла Мартелла, який розгромив арабське нашестя з окупованих Піренеїв аль-Андалус у битві при Пуатьє.
Якби не хазари і франки, Європа вже тисячу років стояла б на колінах під спів азану мусульманських муедзинів з висоти старовинних мінаретів Парижа, Відня і Києва.
Чингизидное семя
Найогидніше те що це "кіно" було відзнято та показано навіть не за москальскі фубліки
До Інтерполу на неї подати, шоб ні одна країна не пускала
Потрібно випустити свій фільм Росіяни на війні, про окупантів, їх знищення і їх злочини, про тих росіян, які воюють і допомагають українцям.
Назвати його так само щоб при пошуку в інтернеті російського кіно знаходило українське.
канадцям нормально кіно зайшло.
а казали ж в опі - не вивалюйте все - відкату не буде!
А не легше просто підірвати де-небудь?
