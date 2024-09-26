Цюрихский фестиваль отменил публичные показы фильма "Русские на войне". Украинский МИД поблагодарил за решение
Цюрихский кинофестиваль решил отменить публичные показы фильма "Русские на войне". Министерство иностранных дел Украины благодарно за решение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Россия не должна присутствовать на международной культурной арене. Так же - никакого шанса для ее голосов отбеливать военных преступников перед широкой публикой", - отметили в дипведомстве.
В то же время МИД призвал организаторов фестиваля также полностью изъять фильм "Русские на войне" из конкурса документальных фильмов. Единственной угрозой для "безопасности его зрителей, гостей, партнеров и персонала" является влияние российской пропаганды, оправдывающей агрессию и зверства.
МИД последовательно работает над изоляцией РФ на международной арене, чтобы исключать использование культурных, спортивных и других арен для распространения российской пропаганды и дезинформации.
Фильм "Русские на войне"
Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.
Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".
А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.
Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.
Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".
А глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин подал заявление в правоохранительные органы на режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову. Соответствующие заявления нардеп направил в Офис Генпрокурора и СБУ.
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Сняли кино
А мы про Бучу не сняли кино
А вот если бы мы сняли про Бучу художественное кино
Никаких кацапов ни на какой фестиваль не допустили бы близко
Перед ними все двери бы закрыли
Прелестно
Посмотрим- будет ли это БУДУЩЕЕ кино про Бучу
Кинематографом МИРОВОГО уровня
Пока что только журналисты АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС
Сняли документальное кино про Мариуполь
Но документальное кино
Даже если оно получает ОСКАР
Практически не смотрят в мире
Чтобы про Украину говорили и помогали
Надо снимать украинский СПИСОК ШИНДЛЕРА
И на это нельзя жалеть денег
Потому что такой фильм принесет финансовые дивиденды ,политические
А главное - расшевелит ЭМПАТИЮ человечества
..