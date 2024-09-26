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Новости Война
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Цюрихский фестиваль отменил публичные показы фильма "Русские на войне". Украинский МИД поблагодарил за решение

Фільм

Цюрихский кинофестиваль решил отменить публичные показы фильма "Русские на войне". Министерство иностранных дел Украины благодарно за решение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Россия не должна присутствовать на международной культурной арене. Так же - никакого шанса для ее голосов отбеливать военных преступников перед широкой публикой", - отметили в дипведомстве.

В то же время МИД призвал организаторов фестиваля также полностью изъять фильм "Русские на войне" из конкурса документальных фильмов. Единственной угрозой для "безопасности его зрителей, гостей, партнеров и персонала" является влияние российской пропаганды, оправдывающей агрессию и зверства.

МИД последовательно работает над изоляцией РФ на международной арене, чтобы исключать использование культурных, спортивных и других арен для распространения российской пропаганды и дезинформации.

Читайте также: Юрчишин написал заявление в правоохранительные органы на режиссера Трофимову за пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Фильм "Русские на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

А глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин подал заявление в правоохранительные органы на режиссера пропагандистского фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову. Соответствующие заявления нардеп направил в Офис Генпрокурора и СБУ.

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Автор: 

пропаганда (3683) россия (95671) фестиваль (298) фильмы (400)


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Топ комментарии
+5
тут фсбешку нагнули, молодці МЗС 👍🏼
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26.09.2024 22:21
+5
Які гарні зошити з чудовими малюнками - продають на кацапії !!
..
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26.09.2024 22:54
+4
І не тільки про Бучу ...
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26.09.2024 22:40
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Цюрихський фестиваль сказав цурюк і показав рузьге цюцюрку.
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26.09.2024 22:20 Ответить
тут фсбешку нагнули, молодці МЗС 👍🏼
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26.09.2024 22:21 Ответить
Кацапы подсуетились
Сняли кино
А мы про Бучу не сняли кино
А вот если бы мы сняли про Бучу художественное кино
Никаких кацапов ни на какой фестиваль не допустили бы близко
Перед ними все двери бы закрыли
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26.09.2024 22:32 Ответить
І не тільки про Бучу ...
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26.09.2024 22:40 Ответить
скоро....дуже скоро Голобородько і Лєнка скумбрія візьмуться за-фільми...
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26.09.2024 22:51 Ответить
Ленка Скумбрия - это я запомню
Прелестно
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26.09.2024 23:09 Ответить
забиваєте в пошуку "фільм про Бучу"..і буде Вам просвітління! Навіть що є ХУДОЖНІЙ фільм про ці події і його навіть показували в США...Але бачте нема у на грошей на просування...
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26.09.2024 22:52 Ответить
Премьера 7 ноября 2024года?
Посмотрим- будет ли это БУДУЩЕЕ кино про Бучу
Кинематографом МИРОВОГО уровня
Пока что только журналисты АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС
Сняли документальное кино про Мариуполь
Но документальное кино
Даже если оно получает ОСКАР
Практически не смотрят в мире
Чтобы про Украину говорили и помогали
Надо снимать украинский СПИСОК ШИНДЛЕРА
И на это нельзя жалеть денег
Потому что такой фильм принесет финансовые дивиденды ,политические
А главное - расшевелит ЭМПАТИЮ человечества
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26.09.2024 23:04 Ответить
Покажите им расиян на Цензоре.
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26.09.2024 22:49 Ответить
Які гарні зошити з чудовими малюнками - продають на кацапії !!
..
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26.09.2024 22:54 Ответить
 
 