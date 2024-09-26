Цюрихський фестиваль скасував публічні покази фільму "Росіяни на війні". Українське МЗС подякувало за рішення

Цюрихський кінофестиваль вирішив скасувати публічні покази фільму "Росіяни на війні". Міністерство закордонних справ України вдячне за рішення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою", - наголосили в дипвідомстві.

Водночас МЗС закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм "Росіяни на війні" з конкурсу документальних фільмів. Єдиною загрозою для "безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу" є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства.

МЗС послідовно працює над ізоляцією РФ на міжнародній арені, щоб унеможливлювати використання культурних, спортивних та інших арен задля поширення російської пропаганди та дезінформації.

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Фільм "Росіяни на війні"

Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.

Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

А голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин подав заяву до правоохоронних органів на режисерку пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову. Відповідні заяви нардеп скерував до Офісу Генпрокурора та СБУ.

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