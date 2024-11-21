Спеціальні покази фільму "Буча", організовані ОБСЄ, відбулися у Відні

Триває всеукраїнський прокат стрічки "Буча". 19 та 20 листопада спеціальні покази фільму відбулися у Відні, Австрія.

Покази, присвячені 1000 днів з початку повномасштабної війни Росії проти України, були організовані Представництвами Сполучених Штатів, Європейського Союзу та України в ОБСЄ, Посольством України в Австрії в партнерстві з громадською організацією Unlimited Democracy.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Заступник голови місії США при ОБСЄ Тім Хенвей, тимчасовий повірений у справах України Вікторія Кушинникова та заступник голови місії України Олександр Ірхін виступили з промовами, у яких підкреслили важливість збереження пам’яті про жорстокі події в Бучі навесні 2022 року та необхідність якомога швидкого відновлення миру та справедливості для України.

Тім Хенвей зазначив: "1000 днів тому Буча була маленьким українським містечком з 37 000 людей. Уявіть, що російські війська і танки заходять у ваше місто, ворог починає блокувати мости і патрулювати ваші вулиці. Ми всі знаємо, що за цим послідувало - систематичне насильство, масові вбивства і поховання - все це підтвердили представники ООН, ОБСЄ та численні світові ЗМІ. Ці дії є зафіксованими злочинами проти людства."

Його слова чітко передали суть того, що стрічка "Буча" прагне передати - історія героїзму людей в найтемніші часи, а також заклик до справедливого, гарантованого та тривалого миру для України.

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Своїми думками після перегляду поділився Омар Кардентей, представник делегації Сполучених Штатів при ОБСЄ:

"Мистецтво, зокрема, кіно - це потужна зброя, одна з серйозних складових інформаційної війни. Його задача - розповідати суспільству правду, вести літопис подій, бити в емоцію, і зараз це влучно робить художня стрічка "Буча". Я вірю, що за постійної уваги і невпинної допомоги західного суспільства такі фільми як "Буча" стануть потужним інформаційним наступом України в її протистоянні на глобальній інформаційній арені. Я глибоко вдячний усім, хто відвідав і підтримав цей показ. Вси ми разом продовжуємо вшановувати стійкість і мужність українського народу."

По завершенню показу стрічки відбулася коротока сесія питань-відповідей з режисером фільму "Буча", Станіславом Тіуновим.

"Після світової прем’єри фільму, яка відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Варшаві, дуже важливим для нас було продовжувати презентувати стрічку "Буча" західному глядачеві. Боротьба з російською пропагандою продожується. Ми десятиліттями не просто програвали цю інформаційну війну, ми на неї просто не виходили. Зараз саме час виправляти ці помилки й вести активну боротьбу і на інформаційному полі також. Фільм "Буча" впливає на світогляд західного світу. Ми бачимо це. Очі глядачів після показу не брешуть." - говорить Станіслав.

На показі були присутні члени делегацій в ОБСЄ таких країн, як Австрія, Франція, Туреччина, Болгарія, Мальта, Латвія, Литва, Греція, Румунія, Швеція, Польща, Великобританія, Німеччина, Ірландія, Данія, Швейцарія, Австралія, Норвегія, Нідерланди та, звісно, Україна.

Стрічку "Буча "можна подивитись в усіх кінотеатрах країни.

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Довідка:

"Буча" розповідає реальну історію волонтера Костянтина Гудаускаса. Він є громадянином Казахстану, який з 2021 року живе в Україні. Саме казахстанський паспорт допомагав йому долати російські блокпости та евакуювати людей. Під час російської окупації Київщини навесні 2022 року він врятував 203 мирні жителі, зокрема родину українського композитора Ігоря Поклада.

Головну роль у фільмі виконав відомий польський актор театру і кіно Цезарі Лукашевич. Також ролі у стрічці зіграли Вячеслав Довженко, Артемій Єгоров, Сергій Стрельников, Олександр Печериця, Анастасія Нестеренко, Никон Федотов, Сергій Сміян, Тетяна Вашневська та інші. Режисером стрічки виступив Станіслав Тіунов, сценаристом і продюсером – Олександр Щур.

Фільм "Буча" був знятий без залучення державного фінансування, лише на пожертви та приватні кошти небайдужих людей з України, Польщі, Канади та США.

Музику до фільму написав азербайджанський композитор і продюсер, переможець Євробачення Іса Меліков. Автором офіційного саундтреку "Квітень" став український музикант Роман Бахарєв і гурт BAH.ROMA.

Світова прем’єра фільму відбулася на Варшавському кінофестивалі, де "Буча" посіла друге місце за глядацькими симпатіями.

Посилання на трейлер фільму: https://youtu.be/eez3r8gF1rY

Посилання на саундтрек: https://youtu.be/uS2D7B2Tzb0