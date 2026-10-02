Реальный фильм о реальной войне: в прокат вышла лента о спецназовцах НГУ "Омега"

С 1 октября 2026 года, ко Дню защитников и защитниц Украины, во всех кинотеатрах вышел в прокат документальный фильм "Омега" — о бойцах одного из самых известных спецподразделений Нацгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Режиссер фильма Юлия Орленко заявила, что это уникальная история об украинских спецназовцах во время выполнения боевых задач и вне их.

Идея фильма возникла еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций на Emmy Awards

Продюсер Михаил Ухман, который некоторое время жил вместе с бойцами подразделения, искренне удивлялся, почему об их подвигах так мало знают в обществе.

В фильме есть возможность увидеть боевую работу спецназовцев их глазами.

В отличие от большинства документальных фильмов, в этом нет ни интервью, ни постановок, ни закадрового текста. Здесь только живые кадры боевой работы, большую часть из которых сняли сами бойцы на GoPro.

Подразделение "Омега" имело боевой опыт еще со времен АТО/ООС.

Читайте: Показ фильма памяти сержанта 13-й бригады НГУ "Хартия" Антона Бондаренко (Бандерас) состоится в КНУ им. Тараса Шевченко

Спецназовцы "Омеги" воевали за Киевскую область, затем — в Донецкой области, в частности в боях за Павловку и Бахмут, проводили разведку возле Кременной, штурмы и рейды в тыл врага.

Среди самых сложных задач — и секретная операция по спасению украинских военных, которые выходили из "Азовстали".

Фильм уже получил награду на фестивале Docudays UA, а впереди — ряд показов в Европе и США.

Продюсер фильма Михаил Ухман отметил, что мечтал показать "Омегу" уже 7 лет.

"Когда я увидел их еще в 20-м, не помню, или в 19-м году на войне. Все. То есть это была идея-фикс — показать их работу. Они настолько крутые. И это такая маленькая, небольшая часть того, что я видел в этом фильме.

К сожалению, по определенным причинам многое пока нельзя показывать, потому что идет война, и лица, и безопасность, и все остальное. Я считаю, что наше кино должно быть таким, как "Омега": немного ироничным, сильным, с долей пропаганды, защищающим, разрушающим врага, уничтожающим их пропаганду. И так шаг за шагом, шаг за шагом.

Слава Богу, к этому сейчас все и идет. А мы этим фильмом создали, заложили один из таких кирпичиков в этот фундамент", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фильм "2000 метров до Андреевки" получил премию "Эмми" за лучшую режиссуру

Реакции

Начальник Центра специального назначения "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины Павел Яцюк назвал это реальным фильмом о реальной войне, отдыхе и том, что происходит на боевых действиях.

Кинорежиссер Денис Тарасов говорит, что картина показывает, какой ценой нам дается здесь спокойная жизнь

"Как ребята живут, как ребята штурмуют эти позиции и вообще то, что происходит там на линии соприкосновения. Как там все

замерло. И за что борются наши ребята, и через что они проходят.

И когда ты сидишь в зале, где тепло, где светло, в комфортных условиях, и смотришь на то, через что проходят ребята в тех некомфортных условиях, у тебя от этого чуть ли не плавятся мозги. Я считаю, что таких фильмов должно быть как можно больше. Потому что украинцы должны — не только украинцы, украинцы в принципе уже это понимают, но и весь мир должен видеть, какой ценой нам удается жить в мире и через что проходят наши ребята", — подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В прокат выходит военная драма "Шлях поколінь" журналиста Михаила Ухмана. ВИДЕО

Начальник службы коммуникаций Центра специального назначения "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины Артем Ревчук говорит, что этот фильм очень важен для того, чтобы понять: люди не только защищают свою землю, но и в это время живут своей жизнью.

"Сегодня у врага нет значительных успехов на линии фронта, но он очень активно работает в информационном пространстве. И благодаря таким фильмам очень важно доносить до общества, что нужно поддерживать наших ребят.

Очень важно присоединяться к Силам обороны Украины, тоже становиться частью Сил обороны Украины, чтобы защищать свою землю. Потому что на самом деле только в своей стране мы можем быть счастливыми и по-настоящему защищенными", — подчеркнул он.

Смотрите: Фильм "10 втрачених років" — история спецоперации ГУР МО по возвращению украинок и детей из Сирии. ВИДЕО