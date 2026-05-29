Фильм "2000 метров до Андреевки" получил премию "Эмми" за лучшую режиссуру

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил престижную премию News & Documentary Emmy Awards в номинации "Лучшая режиссура документального фильма".

На 47-й церемонии вручения премии News & Documentary Emmy Awards, которая состоялась в четверг, фильм "2000 метров до Андреевки" получил награду в номинации "Лучшая режиссура: Документальный фильм".

О чем фильм "2000 метров до Андреевки"

Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом Донецкой области в сентябре 2023 года. В частности, она освещает работу украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которым предстояло преодолеть укрепленный лес для деоккупации Андреевки. Тогда шли ожесточенные бои за украинскую землю.

Авторы объединили в фильме собственные кадры, видео с бодикамер украинских бойцов и моменты личных размышлений.

Это совместная работа оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Алекса Бабенко.

Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер, который также написал музыку к фильмам "Чернобыль" и "Джокер".

