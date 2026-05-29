Фільм "2000 метрів до Андріївки" здобув Emmy за найкращу режисуру

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислав Чернов здобув престижну премію News & Documentary Emmy Awards у номінації "Найкраща режисура документального фільму".

Про це повідомляє Frontline

На 47-й церемонії вручення премії News & Documentary Emmy Awards, яка відбулась у четвер, фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав нагороду в номінації "Найкраща режисура: Документальний фільм".

Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю.

Автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів.

Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку претендентів на 98-му премію "Оскар" у категорії "Документальний фільм".
  • Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав одразу шість номінацій на 47-ту премію News & Documentary Emmy Awards.

