Показ фильма памяти сержанта 13 бригады НГУ "Хартия" Антона Бондаренко (Бандерас) состоится в КНУ им. Тараса Шевченко
В столичном КНУ им. Тараса Шевченко состоится показ фильма о павшем воине бригады "Хартия" Антоне Бондаренко (Бандерас).
"Ко Дню украинского добровольца в Учебно-научном институте филологии состоится показ и обсуждение фильма об Антоне Бондаренко – выпускнике образовательной программы "Классическая филология и западноевропейский язык", погибшем в российско-украинской войне сержанте, перед которым открывалась академическая перспектива. Но он выбрал защиту Украины", - отметили в пресс-службе Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.
К просмотру присоединятся создатели фильма – Григорий Пирлик и съемочная группа, родные и друзья Антона Бондаренко, преподаватели, студенты.
Показ состоится 13 марта в 11:30 в актовом зале Главного корпуса КНУ им. Шевченко.
Что известно об Антоне Бондаренко?
Антон Бондаренко (позывной Бандерас) был сержантом 13-й бригады НГУ "Хартия". Во время штурмовой операции 15 сентября 2025 года, ведя в бой иностранных бойцов, которых сам готовил, он погиб.
