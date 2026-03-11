Показ фільму пам’яті сержанта 13 бригади НГУ "Хартія" Антона Бондаренка (Бандерас) відбудеться у КНУ ім. Тараса Шевченка
У КНУ імені Тараса Шевченка відбудеться показ фільму про полеглого воїна бригади "Хартія" Антона Бондаренка (Бандераса).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"До Дня українського добровольця в Навчально-науковому інституті філології відбудеться показ і обговорення фільму про Антона Бондаренка – випускника освітньої програми "Класична філологія та західноєвропейська мова", загиблого у російсько-українській війні сержанта, перед яким відкривалася академічна перспектива. Але він обрав захист України", - зазначили в пресслужбі Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
До перегляду долучаться творці фільму – Григорій Пирлік та знімальна група, рідні та друзі Антона Бондаренка, викладачі, студенти.
Показ відбудеться 13 березня об 11:30 в актовій залі Головного корпусу КНУ ім. Шевченка.
Що відомо про Антона Бондаренка?
Антон Бондаренко (позивний Бандерас) був сержантом 13-ї бригади НГУ "Хартія". Під час штурмової операції 15 вересня 2025 року, ведучи в бій іноземних бійців, яких сам готував, він загинув.
Докладніше про сержанта "Хартії" читайте в матеріалі Юрія Бутусова на Цензор.НЕТ.
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