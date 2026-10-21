Україна та Канада готують Угоду про столітнє партнерство, - Сибіга

Україна та Канада готуються підписати Угоду про столітнє партнерство. Сторони також обговорили посилення санкцій проти російської ракетної програми, розвиток співпраці у сфері безпеки та додаткову підтримку української протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з главою МЗС Канади Анітою Ананд у дописі в соцмережі X.

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Україна та Канада готують угоду на 100 років

За словами Андрія Сибіги, сторони обговорили подальші кроки після нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Канади. Зокрема, йшлося про підготовку до підписання Угоди про столітнє партнерство та розвиток співпраці у сфері безпеки.

Сибіга також наголосив на необхідності посилити санкції проти російської балістичної програми.

"Нам потрібні цілеспрямовані санкції проти російської балістичної програми, щоб зірвати виробництво ракет і перекрити доступ до критично важливих компонентів", — написав міністр.

Під час розмови він поінформував канадську колегу про наслідки останніх російських ракетних атак і ударів безпілотниками по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

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Київ просить прискорити постачання ракет-перехоплювачів

Міністри обговорили зусилля для досягнення миру та потребу в посиленні української протиповітряної оборони. Особливу увагу приділили можливостям перехоплення балістичних ракет.

За словами Сибіги, для захисту українського неба та енергетичної інфраструктури важливо прискорити постачання ракет-перехоплювачів.

Окремо глава МЗС України подякував Канаді за співорганізацію конференції "Шляхи до миру" (Pathways to Peace) у Торонто. Захід був присвячений поверненню українських дітей, незаконно утримуваних цивільних осіб і військовополонених.

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