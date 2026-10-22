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Новости
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США готовят эвакуацию персонала посольств в Персидском заливе из-за угрозы новых атак

Американское посольство в Эр-Рияде предупредило о риске новых ударов хуситов

Государственный департамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации части сотрудников и членов их семей из посольств в регионе Персидского залива из-за угрозы возобновления боевых действий. В частности, речь может идти об эвакуации всего персонала посольства США в Саудовской Аравии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

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США готовятся к возможному обострению ситуации в регионе

По словам двух собеседников агентства, решение связано с риском возобновления боевых действий, в частности возможных атак хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран.

В среду посольство США в Эр-Рияде обнародовало предупреждение о безопасности. В нем говорится о вероятности новых атак хуситов на Саудовскую Аравию после недавних смертоносных ударов, в частности по аэропорту Эр-Рияда.

По данным Reuters, предстоящее распоряжение может предусматривать выезд всего персонала американского посольства в Саудовской Аравии вместе с членами их семей.

В начале октября Йемен при поддержке Саудовской Аравии объявил о начале военной операции с целью возвращения всех территорий, контролируемых хуситами.

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Автор: 

Иран (3213) посольство (1159) Саудовская Аравия (370) США (30804) атака (2284) Персидский залив (31) хуситы (11)
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Топ комментарии
+17
Потужна перемога над Іраном стає щодня потужнішою.
П.С. на крайняк якщо не вигорить то розкажуть про найбільшу зливу в Тегерані за 100 років і тупого генерала в якого Ф-35-і застрягли в багні на злітній смузі.
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22.10.2026 01:33 Ответить
+16
гаранти хер*ві. Ви самі себе захистити не можете. При чому, від кого ? від хуситів. Навіть смішно вже
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22.10.2026 01:29 Ответить
+10
Руде непорозуміння обісралося.
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22.10.2026 03:26 Ответить

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