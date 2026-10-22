США готовят эвакуацию персонала посольств в Персидском заливе из-за угрозы новых атак

Государственный департамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации части сотрудников и членов их семей из посольств в регионе Персидского залива из-за угрозы возобновления боевых действий. В частности, речь может идти об эвакуации всего персонала посольства США в Саудовской Аравии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США готовятся к возможному обострению ситуации в регионе

По словам двух собеседников агентства, решение связано с риском возобновления боевых действий, в частности возможных атак хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран.

В среду посольство США в Эр-Рияде обнародовало предупреждение о безопасности. В нем говорится о вероятности новых атак хуситов на Саудовскую Аравию после недавних смертоносных ударов, в частности по аэропорту Эр-Рияда.

По данным Reuters, предстоящее распоряжение может предусматривать выезд всего персонала американского посольства в Саудовской Аравии вместе с членами их семей.

В начале октября Йемен при поддержке Саудовской Аравии объявил о начале военной операции с целью возвращения всех территорий, контролируемых хуситами.

Читайте: Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в ноябре, - Зеленский