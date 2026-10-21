Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в ноябре, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова участвовать в трехсторонних переговорах вместе с США и Россией. Москва поддерживает проведение такой встречи уже в ноябре.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
О переговорах
По его словам, он получил соответствующий брифинг от американской стороны по телефону по пути в Киев. Это произошло сразу после того, как спецпосланник США Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Путиным в Санкт-Петербурге.
Он говорит, что США предлагают провести переговоры как можно скорее, а Украина поддерживает это предложение.
"Мы получили информацию о том, что Россия, как мы поняли из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее. Мы поддерживаем это. Мы говорили с нашими американскими партнерами, чтобы это состоялось как можно раньше — думаю, не позднее начала ноября. Посмотрим, не все от нас зависит", — рассказал президент.
К переговорам также привлекут европейских партнеров. Зеленский отдельно поблагодарил лидеров Норвегии и Финляндии за организацию предварительных консультаций в Осло в формате Украина — Европа — США.
Украина готова к миру
В то же время Зеленский отметил, что Россия уже неоднократно заявляла о готовности к встречам, после чего планы менялись или отменялись.
Президент заявляет, что Украина будет поддерживать предложения о прекращении огня, в частности энергетическое перемирие, гуманитарные инициативы, возвращение пленных и дипломатические усилия.
"С нашей стороны — полная поддержка американских предложений. Надеемся, что и Россия… Она уже много раз говорила, что готова к встрече, а потом что-то менялось. Посмотрим, как будет в этот раз. Главная идея — встретиться как можно скорее, начать работать и выработать мир, который нам нужен", — резюмировал Зеленский.
- Напомним, накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. По его словам, встреча может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах в 10-х числах.
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