Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в ноябре, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова участвовать в трехсторонних переговорах вместе с США и Россией. Москва поддерживает проведение такой встречи уже в ноябре.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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О переговорах

По его словам, он получил соответствующий брифинг от американской стороны по телефону по пути в Киев. Это произошло сразу после того, как спецпосланник США Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Путиным в Санкт-Петербурге.

Он говорит, что США предлагают провести переговоры как можно скорее, а Украина поддерживает это предложение.

"Мы получили информацию о том, что Россия, как мы поняли из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее. Мы поддерживаем это. Мы говорили с нашими американскими партнерами, чтобы это состоялось как можно раньше — думаю, не позднее начала ноября. Посмотрим, не все от нас зависит", — рассказал президент.

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К переговорам также привлекут европейских партнеров. Зеленский отдельно поблагодарил лидеров Норвегии и Финляндии за организацию предварительных консультаций в Осло в формате Украина — Европа — США.

Украина готова к миру

В то же время Зеленский отметил, что Россия уже неоднократно заявляла о готовности к встречам, после чего планы менялись или отменялись.

Президент заявляет, что Украина будет поддерживать предложения о прекращении огня, в частности энергетическое перемирие, гуманитарные инициативы, возвращение пленных и дипломатические усилия.

"С нашей стороны — полная поддержка американских предложений. Надеемся, что и Россия… Она уже много раз говорила, что готова к встрече, а потом что-то менялось. Посмотрим, как будет в этот раз. Главная идея — встретиться как можно скорее, начать работать и выработать мир, который нам нужен", — резюмировал Зеленский.

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