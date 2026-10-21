Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у листопаді, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова брати участь у трьохсторонніх перемовинах разом із США та Росією. Москва підтримує таку зустріч вже у листопаді.

Про це він заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Про перемовини

За його словами, він отримав відповідний брифінг від американської сторони телефоном на шляху до Києва. Це відбулося одразу після того, як спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч із російським диктатором Путіним у Санкт-Петербурзі.

Він каже, що США пропонують провести перемовини якнайшвидше, а Україна підтримує цю пропозицію.

"Ми отримали фідбек, що Росія, як ми це зрозуміли з брифінгу, підтримує тристоронню зустріч на рівні команд. Американська сторона пропонує це зробити якнайшвидше. Ми підтримуємо це. Ми говорили з нашими американськими партнерами, щоб це було якомога раніше — думаю, не пізніше початку листопада. Подивимося, не все від нас залежить", — розповів президент.

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До переговорів також долучать європейських партнерів. Зеленський окремо подякував лідерам Норвегії та Фінляндії за організацію попередніх консультацій в Осло у форматі Україна — Європа — США.

Україна готова до миру

Водночас Зеленський зазначив, що Росія вже неодноразово заявляла про готовність до зустрічей, після чого плани змінювалися або скасовувалися.

Президент каже, що Україна підтримуватиме пропозиції про припинення вогню, зокрема енергетичне перемир’я, гуманітарні ініціативи, повернення полонених і дипломатію.

"З нашого боку є повна підтримка американським пропозиціям. Надіємось, що і Росія… Вона вже багато разів говорила, що готова до зустрічі, а потім щось змінювалося. Подивимося, як буде цього разу. Головний концепт — зустрітися якнайраніше, почати працювати й напрацювати мир, який нам потрібен", — резюмував Зеленський.

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