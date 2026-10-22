США готують евакуацію персоналу посольств у Перській затоці через загрозу нових атак

Державний департамент США готується розпорядитися про виїзд частини співробітників і членів їхніх сімей із посольств у регіоні Перської затоки через загрозу відновлення бойових дій. Зокрема, може йтися про евакуацію всього персоналу посольства США в Саудівській Аравії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трьох американських посадовців.

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США готуються до можливого загострення в регіоні

За словами двох співрозмовників агентства, рішення пов’язане з ризиком відновлення бойових дій, зокрема можливих атак хуситів у Ємені, яких підтримує Іран.

У середу посольство США в Ер-Ріяді оприлюднило попередження щодо безпеки. У ньому йдеться про ймовірність нових атак хуситів на Саудівську Аравію після нещодавніх смертоносних ударів, зокрема по аеропорту Ер-Ріяда.

За даними Reuters, майбутнє розпорядження може передбачати виїзд усього персоналу американського посольства в Саудівській Аравії разом із членами їхніх сімей.

На початку жовтня Ємен за підтримки Саудівіської Аравії оголосив про початок військової операції з метою повернення всіх територій, які контролюють хусити.

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