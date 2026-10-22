Сколько ни бронируй, но пока не будет успешного примера демобилизации, никто в армию идти не захочет, - воин Матяш

Изменения в системе бронирования не решат проблему нехватки личного состава в армии. Необходимо ввести ротацию и определить четкие условия демобилизации тех, кто служит с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил военнослужащий Александр Матяш, говорится в материале Цензор.НЕТ "Кто-то воюет, а кто-то гуляет": почему изменение системы бронирования не решит проблемы мобилизации?".

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Что известно?

"Начинать нужно не с бронирования, а именно с мобилизации. Мы находимся в состоянии войны, которая при нынешних темпах не закончится еще много лет. Мы теряем силы, время и людей. У тех, кто служит с самого начала, есть только три варианта ухода из армии.

Первый – "двести". Второй – "триста". Третий – определенные семейные обстоятельства, такие как трое детей или уход за больными родственниками, которые в этом нуждаются, что также может быть пересмотрено. Исходя из этого, сколько бы у нас ни было забронированных, людей все равно не хватит", – считает он.

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Матяш отметил, что люди, которые сейчас забронированы, например, на предприятиях критической инфраструктуры, не являются незаменимыми.

"В армии много тех, кто после демобилизации мог бы выполнять эту работу. То есть нам нужно проводить ротацию. У нас есть те, кто с первого дня войны работал, условно говоря, в энергетической отрасли. А есть энергетики, которые с первого дня воюют.

Сколько бы ты ни бронировал, пока не будет успешного примера демобилизации, никто в армию идти не захочет. Если сейчас их лишат бронирования, они начнут сбегать. Я не знаю, как это можно проконтролировать. Но нужно помнить, что в условиях войны не существует простых решений. Нам нужно определиться со своей позицией относительно этого противостояния", — добавил военный.

Полный материал Цензор.НЕТ об изменениях в системе бронирования читайте по ссылке.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.

В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты призыва для ОПК до 85%.

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