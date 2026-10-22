СБУ задержала "крота" ФСБ, который навел ракеты на позиции своего подразделения, где находились 100 операторов дронов. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила еще одного российского агента в рядах ВСУ. Им оказался завербованный ФСБ мобилизованный из Житомирской области, который организовал воздушную атаку рашистов на свое подразделение БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось своевременно эвакуировать более 100 украинских дронщиков из зоны потенциального поражения и задержать вражеского корректировщика.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурант "слил" ФСБ координаты Сил обороны после того, как самовольно покинул воинскую часть и прибыл в Киевскую область.

На территории столичного региона дезертир отслеживал для российской спецслужбы расположение логистических центров украинской армии, по которым враг готовил ракетно-авиационные удары.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали вблизи одного из критически важных складов в Киевской области.

Согласно материалам дела, фигурант был завербован ФСБ еще до призыва в ряды ВСУ. Сначала агент выполнял "тестовые" задания: отслеживал расположение объектов топливно-энергетического комплекса на севере Украины.

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Затем российские спецслужбисты поручили ему мобилизоваться в Силы обороны, чтобы шпионить "изнутри" украинских войск.

Во время подготовки на курсах операторов БпЛА он собирал для врага персональные данные командования и личного состава учебного центра.

В обмен на сотрудничество рашисты обещали своему пособнику "эвакуацию" в РФ с получением российского гражданства.

Во время задержания у "крота" был изъят смартфон с доказательствами его работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва на объекте критической инфраструктуры.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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