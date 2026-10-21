15 лет тюрьмы получил еще один предатель, который по заказу РФ наводил авиабомбы на Краматорск

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, российский агент, которого СБУ разоблачила в январе этого года при корректировке вражеских ударов по защитникам Донецкой области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как выяснило расследование, злоумышленник наводил сверхтяжелые управляемые авиабомбы и дальнобойную артиллерию рашистов на места базирования украинских войск на Краматорском направлении.

Установлено, что агентурное задание выполнял местный разнорабочий, который работал на одну из вооруженных группировок РФ, воюющую на восточном фронте.

Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, рашисты задействовали его знакомого из РФ, которому он рассказывал о своих ожиданиях относительно захвата всей территории Донецкой области.

После вербовки агент действовал под руководством "связного" — российского военного, который передавал полученные данные своему командиру.

По его инструкциям предатель отслеживал фортификационные сооружения и огневые позиции Сил обороны. Такие разведывательные вылазки он маскировал под поездки на подработку в Краматорск.

Собранные данные агент передавал врагу через мессенджер в виде скриншотов координат военных объектов на Google-картах.

Для проверки его информации рашисты сначала запускали в воздух разведывательные дроны и в случае подтверждения "цели" готовили атаку.

Сотрудники СБУ задержали предателя по месту жительства. Параллельно с этим были обезопасены позиции Сил обороны в зоне шпионской активности страны-агрессора.

В ходе обыска у злоумышленника были изъяты два смартфона, которые он использовал для конспиративных контактов с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене.

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