15 років тюрми отримав ще один зрадник, який на замовлення РФ наводив авіабомби по Краматорську

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у січні цього року на коригуванні ворожих ударів по оборонцях Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, зловмисник наводив надважкі керовані авіабомби та далекобійну артилерію рашистів по місцях базування українських військ на Краматорському напрямку.

Встановлено, що агентурне завдання виконував місцевий різноробочий, який працював на одне із збройних угруповань РФ, що воює на східному фронті.

Щоб залучити чоловіка до співпраці, рашисти задіяли його знайомого з РФ, якому він розповідав про свої очікування на захоплення всієї території Донецької області.

Після вербування агент діяв під керівництвом "зв’язкового" – російського військового, який передавав отримані дані своєму командиру.

За його інструкціями зрадник відстежував фортифікаційні споруди та вогневі позиції Сил оборони. Такі розвідвилазки він маскував під поїздки на підробітки до Краматорська.

Зібрані дані агент передавав ворогу через месенджер у вигляді скріншотів координат військових об’єктів на гугл-картах.

Для перевірки його інформації рашисти спершу піднімали в повітря дрони-розвідники і у разі підтвердження "цілі" готували атаку.

Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони в зоні шпигунської активності країни-агресора.

Під час обшуку у зловмисника вилучено два смартфони, які він використовував для законспірованих контактів з ворогом.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді.

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