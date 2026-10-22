Копейки хотят заменить шагами, выделят деньги на книги для детей, а для музеев и издателей изменят правила работы: комитет Рады поддержал законопроект

В Украине предлагают заменить название разменной монеты "копейка" на "шаг" и ввести пособие на покупку книг при рождении ребенка. Соответствующие положения содержатся в законопроекте № 14391, который парламентский комитет рекомендовал принять в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Законопроект предусматривает замену копеек на шаги в соотношении 1:1. Соответствующие положения предлагается ввести через два месяца после принятия закона.

Кроме того, документ предусматривает государственную помощь на приобретение книг при рождении ребенка. Ее планируют предоставлять с 1 апреля 2027 года для детей, родившихся начиная с 1 января 2027 года.

Какие еще изменения предусматривает законопроект

В музейной сфере предлагается ввести обязательную эвакуацию ценностей Музейного фонда Украины не только во время военного, но и чрезвычайного положения.

Также предусмотрено обнародование перечней музеев, хранящих государственную часть Музейного фонда, за исключением информации, разглашение которой может угрожать безопасности культурных ценностей.

Для руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры на территориях активных боевых действий предлагается разрешить назначение без конкурса по результатам собеседования на пять лет вместо одного.

Изменения касаются и религиозных организаций. Законопроект уточняет процедуры их прекращения деятельности и распределения имущества. После удовлетворения требований кредиторов остаток имущества будет передаваться соответствующим некоммерческим организациям, а в определенных законом случаях — государству. Для культовых сооружений предусмотрено сохранение их религиозного назначения.

В сфере книгоиздания интернет-продавцов планируют обязать указывать информацию об ISBN, авторе, языке издания и, при необходимости, разрешение на ввоз книжной продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раде предлагают учредить День Библии 31 октября, - постановление

Документ также предусматривает увеличение с 10 до 30 лет срока, в течение которого запрещено изменять названия юридических лиц и объектов, которым присвоены имена выдающихся деятелей.

Кроме того, предлагается привести названия отдельных судов в соответствие с деколонизированными названиями районов.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №14391 в первом чтении 19 августа 2026 года. Ко второму чтению поступило 1394 депутатских предложения, из которых 77 были учтены полностью, 113 — редакционно.

В настоящее время профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать документ во втором чтении и в целом. Окончательное решение еще предстоит принять Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ выпустил монету в честь 100-летия экономиста и мецената Богдана Гаврилишина. ФОТО