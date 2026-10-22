Копійки хочуть замінити шагами, виділять гроші на книжки для дітей, а для музеїв і видавців змінять правила роботи: комітет Ради підтримав законопроєкт
В Україні пропонують замінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг" та запровадити допомогу на придбання книжок при народженні дитини. Відповідні положення містить законопроєкт №14391, який парламентський комітет рекомендував ухвалити в цілому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Законопроєкт передбачає заміну копійок на шаги у співвідношенні 1:1. Відповідні положення пропонують запровадити через два місяці після ухвалення закону.
Окремо документ передбачає державну допомогу на придбання книжок при народженні дитини. Її планують надавати з 1 квітня 2027 року для дітей, народжених починаючи з 1 січня 2027 року.
Які ще зміни передбачає законопроєкт
У музейній сфері пропонують запровадити обов'язкову евакуацію цінностей Музейного фонду України не лише під час воєнного, а й надзвичайного стану.
Також передбачено оприлюднення переліків музеїв, які зберігають державну частину Музейного фонду, за винятком інформації, розголошення якої може загрожувати безпеці культурних цінностей.
Для керівників державних і комунальних закладів культури на територіях активних бойових дій пропонують дозволити призначення без конкурсу за результатами співбесіди на п'ять років замість одного.
Зміни стосуються і релігійних організацій. Законопроєкт уточнює процедури їх припинення та розподілу майна. Після задоволення вимог кредиторів залишок майна передаватимуть відповідним неприбутковим організаціям, а у визначених законом випадках – державі. Для культових споруд передбачено збереження їхнього релігійного призначення.
У сфері книговидання інтернет-продавців планують зобов'язати зазначати інформацію про ISBN, автора, мову видання та, за необхідності, дозвіл на ввезення книжкової продукції.
Документ також передбачає збільшення з 10 до 30 років строку, протягом якого заборонено змінювати назви юридичних осіб та об'єктів, яким присвоєно імена видатних діячів.
Крім того, пропонується привести назви окремих судів у відповідність до деколонізованих назв районів.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14391 за основу 19 серпня 2026 року. До другого читання надійшло 1394 депутатські пропозиції, з яких 77 врахували повністю, 113 – редакційно.
Наразі профільний комітет рекомендував парламенту підтримати документ у другому читанні та в цілому. Остаточне рішення ще має ухвалити Верховна Рада.
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