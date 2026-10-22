Силы обороны с начала года уничтожили 408 тыс. российских дронов, из них более 35 тыс. - "Шахеды", - Минобороны
С начала 2026 года украинские защитники сбили 408 тысяч российских беспилотников различных типов. Среди них — более 35 тысяч ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
За неполные десять месяцев украинские военные уничтожили почти 248 тысяч БпЛА типа "крыло", почти 125 тысяч коптеров и более 35 тысяч "Шахедов".
В Минобороны подчеркнули, что все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.
DELTA используется для управления боевыми действиями и подтверждения результатов поражения вражеских целей. Система позволяет анализировать обстоятельства уничтожения беспилотников и быстрее внедрять эффективные технологические решения.
В ведомстве отметили, что каждый уничтоженный российский дрон снижает угрозу для украинских военных и гражданского населения.
Напомним, по данным Минобороны, в сентябре украинские военные зафиксировали 1,8 млн результатов выполненных миссий в Mission Control — одном из модулей системы DELTA, предназначенном для учета, анализа и планирования боевых задач.
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