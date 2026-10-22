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Новости Сбивание шахедов Сбивание дронов над Украиной
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Силы обороны с начала года уничтожили 408 тыс. российских дронов, из них более 35 тыс. - "Шахеды", - Минобороны

ВСУ уничтожили 408 тысяч российских БПЛА с начала 2026 года

С начала 2026 года украинские защитники сбили 408 тысяч российских беспилотников различных типов. Среди них — более 35 тысяч ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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За неполные десять месяцев украинские военные уничтожили почти 248 тысяч БпЛА типа "крыло", почти 125 тысяч коптеров и более 35 тысяч "Шахедов".

В Минобороны подчеркнули, что все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.

DELTA используется для управления боевыми действиями и подтверждения результатов поражения вражеских целей. Система позволяет анализировать обстоятельства уничтожения беспилотников и быстрее внедрять эффективные технологические решения.

В ведомстве отметили, что каждый уничтоженный российский дрон снижает угрозу для украинских военных и гражданского населения.

Напомним, по данным Минобороны, в сентябре украинские военные зафиксировали 1,8 млн результатов выполненных миссий в Mission Control — одном из модулей системы DELTA, предназначенном для учета, анализа и планирования боевых задач.

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Минобороны (10144) ВСУ (8549) дроны (8436) Шахед (2609)
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