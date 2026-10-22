Сили оборони з початку року знешкодили 408 тисяч російських дронів, із них понад 35 тисяч - "Шахеди", –- Міноборони
Від початку 2026 року українські захисники уразили 408 тисяч російських безпілотників різних типів. Серед них – понад 35 тисяч ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.
За неповні десять місяців українські військові знешкодили майже 248 тисяч БпЛА типу "крило", майже 125 тисяч коптерів та понад 35 тисяч "Шахедів".
У Міноборони наголосили, що всі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.
DELTA використовується для управління бойовими діями та підтвердження результатів ураження ворожих цілей. Система дає змогу аналізувати обставини знищення безпілотників і швидше впроваджувати ефективні технологічні рішення.
У відомстві зазначили, що кожен знешкоджений російський дрон зменшує загрозу для українських військових і цивільного населення.
Нагадаємо, за даними Міноборони, у вересні українські військові зафіксували 1,8 млн результатів виконаних місій у Mission Control – одному з модулів системи DELTA, призначеному для обліку, аналізу та планування бойових завдань.
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