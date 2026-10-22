Сили оборони з початку року знешкодили 408 тисяч російських дронів, із них понад 35 тисяч - "Шахеди", –- Міноборони

Від початку 2026 року українські захисники уразили 408 тисяч російських безпілотників різних типів. Серед них – понад 35 тисяч ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За неповні десять місяців українські військові знешкодили майже 248 тисяч БпЛА типу "крило", майже 125 тисяч коптерів та понад 35 тисяч "Шахедів".

У Міноборони наголосили, що всі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

DELTA використовується для управління бойовими діями та підтвердження результатів ураження ворожих цілей. Система дає змогу аналізувати обставини знищення безпілотників і швидше впроваджувати ефективні технологічні рішення.

У відомстві зазначили, що кожен знешкоджений російський дрон зменшує загрозу для українських військових і цивільного населення.

Нагадаємо, за даними Міноборони, у вересні українські військові зафіксували 1,8 млн результатів виконаних місій у Mission Control – одному з модулів системи DELTA, призначеному для обліку, аналізу та планування бойових завдань.

Читайте також: Понад 15 000 збитих "Шахедів" за рік: "Дикі Шершні" оприлюднили результати роботи перехоплювача Sting