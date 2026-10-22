Премьер-министр Финляндии Орпо прибыл с визитом в Киев

22 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины. В программе визита — встречи с украинским руководством и бизнес-форум с участием финских компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

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"Премьер-министр Орпо также выразит поддержку реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС. Они важны не только для европейской интеграции страны, но и для ее граждан, бизнеса и восстановления экономики", — говорится в сообщении.

В рамках визита также состоится украинско-финский бизнес-форум с участием представителей более десяти финских компаний.

Орпо последний раз посещал Украину в мае 2025 года, а до этого — в августе 2023-го.

Помощь Украине от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения России Финляндия оказала Украине помощь почти на 5 млрд евро, в том числе 3,6 млрд евро военной помощи. Учитывая размер своей экономики, Финляндия является одним из самых мощных сторонников Украины, подчеркнули в правительстве страны.

Что этому предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо по вопросу защиты украинских городов от российских атак. По словам главы государства, уже в этом месяце ожидаются новые решения в поддержку Украины.

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