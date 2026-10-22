Прем’єр-міністр Фінляндії Орпо прибув з візитом до Києва

22 жовтня прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув до Києва, щоб підтвердити підтримку України. У програмі візиту - зустрічі з українським керівництвом і бізнес-форум за участю фінських компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

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"Прем’єр-міністр Орпо також висловить підтримку реформам, необхідним для вступу України до ЄС. Вони важливі не лише для європейської інтеграції країни, а й для її громадян, бізнесу та відновлення економіки", - йдеться в повідомленні.

У межах візиту також відбудеться українсько-фінський бізнес-форум за участю представників понад десяти фінських компаній.

Орпо востаннє відвідував Україну в травні 2025 року, а перед цим - у серпні 2023-го.

Допомога Україні від Фінляндії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Фінляндія надала Україні допомоги майже на 5 млрд євро, зокрема 3,6 млрд євро військової допомоги. З огляду на розмір своєї економіки Фінляндія є одним із найпотужніших прихильників України, наголосили в уряді країни.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо щодо захисту українських міст від російських атак. За словами глави держави, вже цього місяця очікуються нові рішення на підтримку України.

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