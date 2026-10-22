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Новости Помощь Украине от Нидерландов
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Нидерланды выделят 26,5 млн евро на восстановление Украины в 2027 году: средства могут быть направлены на энергетику и инфраструктуру. ФОТО

Правительство Нидерландов подтвердило продление программы Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 год с запланированным бюджетом в 26,5 млн евро. Средства могут быть направлены на совместные проекты по восстановлению украинской инфраструктуры и повышению устойчивости громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника.

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Соответствующие договоренности были обсуждены во время встречи министра с послом Нидерландов в Украине Рулофом ван Эйсом.

"Важный результат встречи — подтверждение продления программы Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 год с запланированным бюджетом в 26,5 млн евро от Нидерландов", — отметил Калашник.

Стороны договорились изучить возможности привлечения финансирования для совместных украинско-нидерландских проектов. Приоритетными направлениями определили обеспечение бесперебойного водо- и теплоснабжения, а также укрепление энергетической независимости общин.

Отдельно обсудили потребности Киева в насосном оборудовании, генераторах и системах накопления энергии.

Также речь шла о привлечении нидерландских производителей к реализации проектов временных мостовых переходов.

Нидерланды планируют выделить Украине 26,5 млн евро на восстановление в 2027 году
Нидерланды планируют выделить Украине 26,5 млн евро на восстановление в 2027 году
Нидерланды планируют выделить Украине 26,5 млн евро на восстановление в 2027 году
Нидерланды планируют выделить Украине 26,5 млн евро на восстановление в 2027 году
Нидерланды планируют выделить Украине 26,5 млн евро на восстановление в 2027 году
Нидерланды планируют выделить Украине 26,5 млн евро на восстановление в 2027 году

Еще одним направлением сотрудничества может стать развитие партнерства между портами Одессы и Роттердама. На фоне российских атак на украинскую портовую инфраструктуру это должно способствовать сохранению международных логистических маршрутов.

Кроме того, Калашник предложил Нидерландам присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины.

Напомним, ранее при поддержке Нидерландов шесть украинских областей получили более 50 тонн энергетического оборудования, в частности генераторы, трансформаторы и изоляторы. Помощь была передана Хмельницкой, Полтавской, Черновицкой, Днепропетровской, Черниговской и Николаевской областям.

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