Нідерланди виділять €26,5 млн на відбудову України у 2027 році: кошти можуть спрямувати на енергетику та інфраструктуру. ФОТО

Уряд Нідерландів підтвердив продовження програми Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 рік із запланованим бюджетом 26,5 млн євро. Кошти можуть залучити до спільних проєктів із відновлення української інфраструктури та підвищення стійкості громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника.

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Відповідні домовленості обговорили під час зустрічі міністра з послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.

"Важливий результат зустрічі – підтвердження продовження програми Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 рік із запланованим бюджетом 26,5 млн євро від Нідерландів", – зазначив Калашник.

Сторони домовилися опрацювати можливості залучення фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів. Пріоритетними напрямами визначили забезпечення безперебійного водо- та теплопостачання, а також посилення енергетичної незалежності громад.

Окремо обговорили потреби Києва в насосному обладнанні, генераторах і системах накопичення енергії.

Також ішлося про залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.













Ще одним напрямом співпраці може стати розвиток партнерства між портами Одеси та Роттердама. На тлі російських атак на українську портову інфраструктуру це має сприяти збереженню міжнародних логістичних маршрутів.

Крім того, Калашник запропонував Нідерландам долучитися до Фонду підтримки транспорту України.

Нагадаємо, раніше за підтримки Нідерландів шість українських областей отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори та ізолятори. Допомогу передали Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областям.

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