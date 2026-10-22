Ухудшение качества воздуха фиксируется в шести населенных пунктах Киевщины

В Киевской области временно ухудшилось качество воздуха в шести населенных пунктах.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По данным мониторинга, удовлетворительное состояние качества воздуха наблюдается в Иванкове, Ирпене, Вишневом, Белой Церкви, Обухове и Броварах. Здесь зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Основной загрязнитель — мелкодисперсная пыль, концентрация которой имеет тенденцию к снижению.

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Меры безопасности

Чтобы позаботиться о себе, специалисты советуют:

держать окна закрытыми;

не находиться длительное время на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

если у вас есть очиститель воздуха, лучше включить его на максимальный режим.

Особенно внимательными следует быть людям пожилого возраста, детям и тем, кто чувствительно реагирует на раздражения, ведь длительное воздействие мелкодисперсной пыли может вызывать дискомфорт при дыхании.

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Ситуация в остальных населенных пунктах Киевской области

Отмечается, что в других населенных пунктах области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ не зафиксировано, а показатели качества воздуха (AQI) на большей части Киевской области находятся в пределах безопасной нормы.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Специалисты продолжают мониторинг состояния атмосферного воздуха.