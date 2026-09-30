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Новости
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Киев окутал густой туман из-за последствий обстрелов: качество воздуха ухудшилось (обновлено). ВИДЕО

В Киеве наблюдается густой туман. Это последствия предыдущих обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле. Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце — все постепенно рассеется.

Что следует сделать сейчас:

⏺Закройте окна и форточки (особенно жителям Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки).
⏺Воздержитесь от проветривания.
⏺Если есть, включите очиститель воздуха или проведите влажную уборку.
⏺Водителям: включайте противотуманные фары и соблюдайте дистанцию.

Читайте: Из-за удара РФ зафиксировано превышение уровня аммиака в воздухе в Броварском районе

"Сохраняйте спокойствие, берегите себя и ориентируйтесь на официальные сообщения", - подчеркивают в ГСЧС.

По данным КМВА, из-за пожаров, вызванных враждебными атаками, в Подольском и Святошинском районах наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Это может негативно влиять на состояние здоровья людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг ударил баллистикой по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
  • Из-за ракетно-дронового удара РФ по Киевщине разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

Читайте также: Хмара посетил командные пункты Воздушных сил на Киевщине: "Усилим эшелонированную защиту Киева"

Автор: 

воздух (195) Киев (27566) туман (51) ГСЧС (5476)
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Топ комментарии
+6
ой, як добре що пояснили причини!
бо, кияни таки у вікно! а там чорний туман.
що то таке?
а, що то гупає за вікном вже п'ятий рік? що то свистить, деркотить?
а, що таке балістика? реактивні дрони?

дякую прес центру дснс!

зелені уойбки дивляться на українців зі сцени 95 кварталу, і тупо прикалюються, вже відкрито!
а, що ви зробите?
ржіть до всикачки!
але, вже без пиваса! бо, всі склади розбомлені!
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30.09.2026 09:07 Ответить
+5
Йому саме запарює Мівіну єрмак, поки татаров горло рве…
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30.09.2026 09:14 Ответить
+4
Як все таки потужно.
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30.09.2026 09:03 Ответить

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