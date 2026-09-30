Киев окутал густой туман из-за последствий обстрелов: качество воздуха ухудшилось (обновлено). ВИДЕО

В Киеве наблюдается густой туман. Это последствия предыдущих обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле. Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце — все постепенно рассеется.

Что следует сделать сейчас:

⏺Закройте окна и форточки (особенно жителям Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки).

⏺Воздержитесь от проветривания.

⏺Если есть, включите очиститель воздуха или проведите влажную уборку.

⏺Водителям: включайте противотуманные фары и соблюдайте дистанцию.

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"Сохраняйте спокойствие, берегите себя и ориентируйтесь на официальные сообщения", - подчеркивают в ГСЧС.

По данным КМВА, из-за пожаров, вызванных враждебными атаками, в Подольском и Святошинском районах наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Это может негативно влиять на состояние здоровья людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг ударил баллистикой по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.

Из-за ракетно-дронового удара РФ по Киевщине разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

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