Из-за удара РФ зафиксировано превышение уровня аммиака в воздухе в Броварском районе

В результате вражеской атаки было повреждено складское здание в Броварском районе Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия обстрела и результаты химической разведки

По его словам, проведена радиационная и химическая разведка. Пожар локализован. Спасатели ГСЧС продолжают тушение.

"Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение концентрации химического вещества аммиака NH3. По городу Бровары превышения не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, при таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле при длительном вдыхании.

Также в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт при дыхании.

Рекомендации

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды.

Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.

"В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения!", — подчеркнул Ткаченко.

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