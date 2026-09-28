Из-за удара РФ зафиксировано превышение уровня аммиака в воздухе в Броварском районе
В результате вражеской атаки было повреждено складское здание в Броварском районе Киевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Последствия обстрела и результаты химической разведки
По его словам, проведена радиационная и химическая разведка. Пожар локализован. Спасатели ГСЧС продолжают тушение.
"Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение концентрации химического вещества аммиака NH3. По городу Бровары превышения не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, при таких концентрациях может возникать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле при длительном вдыхании.
Также в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт при дыхании.
Рекомендации
До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды.
Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.
"В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения!", — подчеркнул Ткаченко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром враг вновь атаковал Киевскую область с помощью БПЛА: в Броварском районе зафиксированы разрушения и пожар.
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