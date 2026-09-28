Через удар РФ зафіксовано перевищення рівня аміаку в повітрі в Броварському районі

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю у Броварському районі на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілу та результати хімічної розвідки

За його словами, проведено радіаційну та хімічну розвідку. Пожежу локалізовано. Рятівники ДСНС продовжують гасіння.

"Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає", - йдеться у повідомленні.

За даним ОВА, при таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні.

Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Поради

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води.

Кондиціонери варто вимкнути. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

"У разі погіршення стану здоров’я необхідно негайно звернутися до медичних закладів!", - наголосив Ткаченко.

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