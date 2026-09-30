Київ огорнув густий туман через наслідки обстрілів: якість повітря погіршилася (оновлено). ВIДЕО

У Києві спостерігається густий туман. Це наслідки попередніх обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце - усе поступово розійдеться.

Що варто зробити зараз:

⏺Зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки).

⏺Утримайтеся від провітрювання.

⏺За наявності увімкніть очищувач повітря або зробіть вологе прибирання.

⏺Водіям: вмикайте протитуманні фари та тримайте дистанцію.

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"Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення", - наголошують у ДСНС.

За даними КМВА, через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському та Святошинському районах спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.



Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

Що передувало?

Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.

Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.

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