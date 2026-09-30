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Новини
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Київ огорнув густий туман через наслідки обстрілів: якість повітря погіршилася (оновлено). ВIДЕО

У Києві спостерігається густий туман. Це наслідки попередніх обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце - усе поступово розійдеться.

Що варто зробити зараз:

⏺Зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки).
⏺Утримайтеся від провітрювання.
⏺За наявності увімкніть очищувач повітря або зробіть вологе прибирання.
⏺Водіям: вмикайте протитуманні фари та тримайте дистанцію.

Читайте: Через удар РФ зафіксовано перевищення рівня аміаку в повітрі в Броварському районі

"Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення", - наголошують у ДСНС.

За даними КМВА, через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському та Святошинському районах спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
  • Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.

Також читайте: Хмара відвідав командні пункти Повітряних сил на Київщині: Посилимо ешелонований захист Києва

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повітря (167) Київ (17180) туман (30) ДСНС (5474)
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Топ коментарі
+6
ой, як добре що пояснили причини!
бо, кияни таки у вікно! а там чорний туман.
що то таке?
а, що то гупає за вікном вже п'ятий рік? що то свистить, деркотить?
а, що таке балістика? реактивні дрони?

дякую прес центру дснс!

зелені уойбки дивляться на українців зі сцени 95 кварталу, і тупо прикалюються, вже відкрито!
а, що ви зробите?
ржіть до всикачки!
але, вже без пиваса! бо, всі склади розбомлені!
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30.09.2026 09:07 Відповісти
+5
Йому саме запарює Мівіну єрмак, поки татаров горло рве…
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30.09.2026 09:14 Відповісти
+4
Як все таки потужно.
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30.09.2026 09:03 Відповісти

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