Погіршення якості повітря фіксують у шести населених пунктах Київщини
У Київській області тимчасово погіршилася якість повітря у шести населених пунктах.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За даними моніторингу, задовільний стан якості повітря спостерігається в Іванкові, Ірпені, Вишневому, Білій Церкві, Обухові та Броварах. Тут зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Основний забруднювач - дрібнодисперсний пил, концентрація якого має тенденцію до зниження.
Заходи безпеки
Щоб подбати про себе, фахівці радять:
- тримати вікна зачиненими;
- не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- якщо маєте очищувач повітря краще увімкнути його на максимальний режим.
Особливо уважними варто бути людям старшого віку, дітям і тим, хто чутливо реагує на подразнення, адже тривалий вплив дрібнодисперсного пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання.
Ситуація в решті населених пунктів Київщини
Зазначається, що в інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано, а показники якості повітря (AQI) на більшій частині Київщини перебувають у межах безпечної норми.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Фахівці продовжують моніторинг стану атмосферного повітря.
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