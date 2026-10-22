Погіршення якості повітря фіксують у шести населених пунктах Київщини

У Київській області тимчасово погіршилася якість повітря у шести населених пунктах.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За даними моніторингу, задовільний стан якості повітря спостерігається в Іванкові, Ірпені, Вишневому, Білій Церкві, Обухові та Броварах. Тут зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Основний забруднювач - дрібнодисперсний пил, концентрація якого має тенденцію до зниження.

Також дивіться: Понад 3,5 тис. тонн небезпечних відходів знайшли серед завалів після атак РФ: в Україні відкрили першу лабораторію з виявлення азбесту. ФОТО

Заходи безпеки

Щоб подбати про себе, фахівці радять:

тримати вікна зачиненими;

не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

якщо маєте очищувач повітря краще увімкнути його на максимальний режим.

Особливо уважними варто бути людям старшого віку, дітям і тим, хто чутливо реагує на подразнення, адже тривалий вплив дрібнодисперсного пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Дивіться: Київ огорнув густий туман через наслідки обстрілів: якість повітря погіршилася (оновлено). ВIДЕО

Ситуація в решті населених пунктів Київщини

Зазначається, що в інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано, а показники якості повітря (AQI) на більшій частині Київщини перебувають у межах безпечної норми.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Фахівці продовжують моніторинг стану атмосферного повітря.