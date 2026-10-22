Финляндия выделяет Украине 2 млн евро на продовольственную помощь и подготовку к зиме

Финляндия объявила о выделении 2 млн евро гуманитарной помощи Украине. Средства будут направлены на обеспечение продовольствием жителей прифронтовых районов, поддержку внутренне перемещенных лиц и подготовку к зимнему периоду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

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Из общей суммы 1 млн евро получит Всемирная продовольственная программа ООН. Организация совместно с местными партнерами будет доставлять продуктовые наборы и другие необходимые товары в прифронтовые населенные пункты.

Еще 1 млн евро будет передано Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти средства предназначены, в частности, для помощи внутренне перемещенным лицам и гражданам, эвакуированным из опасных районов.

Обе организации также будут обеспечивать украинцев необходимой помощью в преддверии зимы.

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