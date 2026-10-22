Фінляндія виділяє Україні €2 млн на продовольчу допомогу та підготовку до зими

Фінляндія оголосила про виділення 2 млн євро гуманітарної допомоги Україні. Кошти спрямують на забезпечення продовольством жителів прифронтових районів, підтримку внутрішньо переміщених осіб та підготовку до зимового періоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

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Із загальної суми 1 млн євро отримає Світова продовольча програма ООН. Організація разом із місцевими партнерами доставлятиме продуктові набори та інші необхідні товари до прифронтових населених пунктів.

Ще 1 млн євро передадуть Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. Ці кошти призначені, зокрема, для допомоги внутрішньо переміщеним особам та громадянам, евакуйованим із небезпечних районів.

Обидві організації також забезпечуватимуть українців необхідною допомогою напередодні зими.

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