Во временно оккупированном Крыму ФСБ задержала мужчину по подозрению в передаче СБУ данных о кораблях Черноморского флота РФ

Во временно оккупированном Севастополе российская ФСБ задержала местного жителя 1969 года рождения, которого обвиняет в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. По утверждению оккупантов, мужчина передавал украинской стороне фотографии военных кораблей РФ и сведения о местах их дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Центр по связям с общественностью ФСБ РФ.

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Российская спецслужба утверждает, что задержанный через WhatsApp установил контакт с якобы представителем СБУ и согласился передавать ему информацию о российских военных объектах.

По версии ФСБ, мужчина фотографировал корабли Черноморского флота РФ на Северной стороне Севастополя, а также отмечал их примерное расположение на картах.

Российские силовики утверждают, что мужчина рассказал о контактах с человеком, которого ФСБ называет представителем украинских спецслужб.

В частности, задержанный сказал, что связь с этим человеком ему помогла установить знакомая, с которой он учился на курсах в 2021 году. По его словам, сначала он обращался к ней из-за проблем с украинским банком.

ФСБ заявляет, что переданные сведения могли быть использованы против безопасности России.

Оккупационные власти инкриминируют мужчине государственную измену по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Подконтрольный России суд поместил его под стражу.

Независимого подтверждения утверждений ФСБ о сотрудничестве задержанного с СБУ нет. Украинская спецслужба приведенную информацию не комментировала.

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