У тимчасово окупованому Криму ФСБ затримала чоловіка за підозрою в передачі СБУ даних про кораблі Чорноморського флоту РФ

У тимчасово окупованому Севастополі російська ФСБ затримала місцевого жителя 1969 року народження, якого звинувачує у співпраці зі Службою безпеки України. За твердженням окупантів, чоловік передавав українській стороні фотографії військових кораблів РФ та відомості про місця їхньої дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це пишуть росЗМІ із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ.

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Російська спецслужба стверджує, що затриманий через WhatsApp встановив контакт із нібито представником СБУ та погодився передавати йому інформацію про російські військові об'єкти.

За версією ФСБ, чоловік фотографував кораблі Чорноморського флоту РФ на Північній стороні Севастополя, а також позначав їхнє приблизне розташування на картах.

Російські силовики стверджують, що чоловік розповів про контакти з особою, яку ФСБ називає представником українських спецслужб.

Зокрема, затриманий сказав, що зв'язок із цією людиною йому допомогла встановити знайома, з якою він навчався на курсах у 2021 році. За його словами, спочатку він звертався до неї через проблеми з українським банком.

ФСБ заявляє, що передані відомості могли бути використані проти безпеки Росії.

Окупаційна влада інкримінує чоловікові державну зраду за статтею 275 Кримінального кодексу РФ. Підконтрольний Росії суд узяв його під варту.

Незалежного підтвердження тверджень ФСБ про співпрацю затриманого зі СБУ немає. Українська спецслужба наведену інформацію не коментувала.

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