В РФ приговорили к 18 годам 77-летнего активиста Владимира Ананьева за "покушение на Аксенова"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 77-летнему крымскому активисту Владимиру Ананьеву, приговорив его к 18 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Сам подсудимый подчеркнул, что любой реальный срок станет для него смертным приговором, поскольку за время пребывания в СИЗО его здоровье критически ухудшилось из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

Подробности

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам жены политзаключенного, защита будет обжаловать решение суда — уже готовит апелляцию. Адвокат также назвала дело в отношении Ананьева и других фигурантов "сфабрикованным".

Что известно о деле?

По версии ФСБ, Ананьев якобы входил в подпольную группу, которая по заданию украинских спецслужб готовила в Симферополе покушение на главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова с помощью камеры видеонаблюдения и взрывчатки.

При этом защита подчеркнула полное отсутствие прямых доказательств: другие фигуранты дела (ранее приговоренные к 10 и 13 годам) признались, что даже не были знакомы с Ананьевым, а найденные взрывчатку и камеру следователи даже не отправили на дактилоскопическую или биологическую экспертизу.

Ананьев, который с начала 2000-х годов помогал крымским фермерам с оформлением земли, после 2014 года проживал в Киеве. Однако в ноябре 2023 года он приехал в Крым, чтобы посетить могилу родителей, после чего был задержан российскими силовиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Швеции изучает возможность запретить въезд спортсменам из России и Беларуси