У РФ засудили до 18 років 77-річного активіста Володимира Ананьєва за "замах на Аксьонова"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 77-річному кримському активісту Володимиру Ананьєву, призначивши йому 18 років позбавлення волі у справі про підготовку теракту та незаконний обіг вибухівки.

Сам підсудний наголосив, що будь-який реальний термін стане для нього смертним вироком, оскільки за час перебування в СІЗО його здоров'я критично погіршилося без належної медичної допомоги, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

Подробиці

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами дружини політвʼязня, захист оскаржуватиме рішення суду - вже готує апеляцію. Адвокат також назвала справу щодо Ананьєва та інших її фігурантів "сфабрикованою".

Що відомо про справу?

За версією ФСБ, Ананьєв нібито входив до підпільної групи, яка за завданням українських спецслужб готувала в Сімферополі замах на очільника анексованого Криму Сергія Аксьонова за допомогою камери відеоспостереження та вибухівки.

При цьому захист наголосив на повній відсутності прямих доказів: інші фігуранти справи (засуджені раніше на 10 та 13 років) зізналися, що навіть не були знайомі з Ананьєвим, а знайдену вибухівку та камеру слідчі навіть не відправили на дактилоскопічну чи біологічну експертизу.

Ананьєв, який із початку 2000-х років допомагав кримським фермерам із оформленням землі, після 2014 року проживав у Києві. Однак у листопаді 2023 року він приїхав до Криму відвідати могилу батьків, після чого був затриманий російськими силовиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Швеції вивчає можливість заборонити в’їзд спортсменам із Росії та Білорусі