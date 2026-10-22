Российский дрон попал в бронированный автомобиль "Проліски" в Донецкой области: волонтеры успели спастись
21 октября российские войска атаковали с помощью дрона бронированный эвакуационный автомобиль гуманитарной миссии "Проліска" в Донецкой области. Члены экипажа успели покинуть машину за несколько секунд до попадания беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение руководителя гуманитарной миссии "Проліска" Евгения Каплина.
По его словам, волонтеры доставили эвакуированных людей к медикам в Александровку и возвращались в Краматорск, чтобы забрать следующую группу маломобильных жителей.
По дороге экипаж заметил людей, которые убегали от автомобиля и жестами предупреждали о дроне, преследовавшем машину.
Волонтеры успели выбежать из машины. Через несколько секунд российский беспилотник поразил транспортное средство.
Бронированный автомобиль использовался для эвакуации маломобильных, немобильных и тяжелобольных жителей Донецкой области, а также для доставки гуманитарной помощи в населенные пункты вблизи зоны боевых действий, в частности в Святогорскую общину.
По словам Каплина, гуманитарная миссия получила этот автомобиль всего два месяца назад.
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