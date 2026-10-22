РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13055 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
800 3

Российский дрон попал в бронированный автомобиль "Проліски" в Донецкой области: волонтеры успели спастись

Оккупанты атаковали эвакуационный автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска" в Донецкой области

21 октября российские войска атаковали с помощью дрона бронированный эвакуационный автомобиль гуманитарной миссии "Проліска" в Донецкой области. Члены экипажа успели покинуть машину за несколько секунд до попадания беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение руководителя гуманитарной миссии "Проліска" Евгения Каплина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, волонтеры доставили эвакуированных людей к медикам в Александровку и возвращались в Краматорск, чтобы забрать следующую группу маломобильных жителей.

По дороге экипаж заметил людей, которые убегали от автомобиля и жестами предупреждали о дроне, преследовавшем машину.

Волонтеры успели выбежать из машины. Через несколько секунд российский беспилотник поразил транспортное средство.

Бронированный автомобиль использовался для эвакуации маломобильных, немобильных и тяжелобольных жителей Донецкой области, а также для доставки гуманитарной помощи в населенные пункты вблизи зоны боевых действий, в частности в Святогорскую общину.

По словам Каплина, гуманитарная миссия получила этот автомобиль всего два месяца назад.

Читайте также: В результате российского удара по Харькову погиб волонтер из Польши

Автор: 

авто (4376) эвакуация (2455) атака (2284) Донецкая область (13401) волонтеры (2754) дроны (8436)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 