Российский дрон попал в бронированный автомобиль "Проліски" в Донецкой области: волонтеры успели спастись

21 октября российские войска атаковали с помощью дрона бронированный эвакуационный автомобиль гуманитарной миссии "Проліска" в Донецкой области. Члены экипажа успели покинуть машину за несколько секунд до попадания беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение руководителя гуманитарной миссии "Проліска" Евгения Каплина.

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По его словам, волонтеры доставили эвакуированных людей к медикам в Александровку и возвращались в Краматорск, чтобы забрать следующую группу маломобильных жителей.

По дороге экипаж заметил людей, которые убегали от автомобиля и жестами предупреждали о дроне, преследовавшем машину.

Волонтеры успели выбежать из машины. Через несколько секунд российский беспилотник поразил транспортное средство.

Бронированный автомобиль использовался для эвакуации маломобильных, немобильных и тяжелобольных жителей Донецкой области, а также для доставки гуманитарной помощи в населенные пункты вблизи зоны боевых действий, в частности в Святогорскую общину.

По словам Каплина, гуманитарная миссия получила этот автомобиль всего два месяца назад.

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