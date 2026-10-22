Російський дрон влучив у броньоване авто "Проліски" на Донеччині: волонтери встигли врятуватися

Російські війська 21 жовтня атакували дроном броньований евакуаційний автомобіль гуманітарної місії "Проліска" на Донеччині. Члени екіпажу встигли залишити машину за кілька секунд до влучання безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення керівника гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна.

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За його словами, волонтери доправили евакуйованих людей до медиків в Олександрівці та поверталися до Краматорська, щоб забрати наступну групу маломобільних жителів.

Дорогою екіпаж помітив людей, які тікали від автомобіля та жестами попереджали про дрон, що переслідував машину.

Волонтери встигли вибігти з авто. За кілька секунд російський безпілотник влучив у транспортний засіб.

Броньований автомобіль використовували для евакуації маломобільних, немобільних і важкохворих жителів Донеччини, а також для доставки гуманітарної допомоги до населених пунктів поблизу зони бойових дій, зокрема у Святогірську громаду.

За словами Капліна, гуманітарна місія отримала цей автомобіль лише два місяці тому.

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