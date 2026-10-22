Обязательная эвакуация семей с детьми введена во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской громад, - ОВА
В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми — теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской громад.
Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация с безопасностью
Так, отмечается, что ситуация с безопасностью постоянно ухудшается. Россияне ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, наносят удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам, где находятся люди.
"Оставаться там с детьми — неоправданный риск. Обращаюсь к родителям: не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар нанесется рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас", — призвал глава ОГА.
Процесс эвакуации
Отмечается, что к эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС. По прибытии в транзитный пункт семьям помогут с дальнейшим переездом в более безопасные регионы Украины.
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