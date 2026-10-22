Обов’язкову евакуацію сімей із дітьми запроваджено у всіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад, - ОВА
У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб - тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Безпекова ситуація
Так, наголошується, що безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди.
"Залишатися там із дітьми - невиправданий ризик. Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", - закликав начальник ОВА.
Процес евакуації
Зазначається, що до евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.
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