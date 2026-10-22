Обов’язкову евакуацію сімей із дітьми запроваджено у всіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад, - ОВА

У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб - тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Безпекова ситуація

Так, наголошується, що безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди.

"Залишатися там із дітьми - невиправданий ризик. Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", - закликав начальник ОВА.

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Процес евакуації

Зазначається, що до евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.

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