В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве российского карикатуриста Скрепецкого, критиковавшего Путина

В Польше задержали 22-летнего гражданина Грузии по подозрению в причастности к убийству российского художника-карикатуриста Семена Скрепецкого, известного своей критикой Владимира Путина. Это уже второй подозреваемый по делу о гибели художника, которого застрелили в июне 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра-координатора специальных служб Польши Томаша Семоняка.

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По его словам, мужчину задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Его подозревают в пособничестве в убийстве художника. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

Расследование ведет люблинское отделение Агентства внутренней безопасности совместно с полицией под надзором прокуратуры. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Напомним, 15 июня 2026 года Семена Скрепецкого застрелили в центре города Белая Подляска Люблинского воеводства. Нападавший с близкого расстояния несколько раз выстрелил в художника, который скончался на месте.

Настоящее имя художника — Роберт Кузовков. Он работал в жанре политической сатиры и карикатуры, в частности критиковал российские власти. В 2021 году художник эмигрировал из России в Польшу.

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