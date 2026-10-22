У Польщі затримали другого підозрюваного у вбивстві російського карикатуриста Скрепецького, який критикував Путіна

У Польщі затримали 22-річного громадянина Грузії за підозрою у причетності до вбивства російського художника-карикатуриста Семена Скрепецького, відомого критикою Володимира Путіна. Це вже другий підозрюваний у справі про загибель митця, якого застрелили в червні 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра-координатора спеціальних служб Польщі Томаша Семоняка.

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За його словами, чоловіка затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Його підозрюють у пособництві у вбивстві художника. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Розслідування проводить люблінське відділення Агентства внутрішньої безпеки спільно з поліцією під наглядом прокуратури. Слідчі продовжують встановлювати обставини злочину.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року Семена Скрепецького застрелили в центрі міста Біла Підляська Люблінського воєводства. Нападник із близької відстані кілька разів вистрілив у художника, який загинув на місці.

Справжнє ім'я митця – Роберт Кузовков. Він працював у жанрі політичної сатири та карикатури, зокрема критикував російську владу. У 2021 році художник емігрував із Росії до Польщі.

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