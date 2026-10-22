Офицер ТЦК получил взятку в виде талонов на 1000 литров дизельного топлива: суд оштрафовал его на 93,5 тыс. грн

В Одессе суд признал виновным офицера территориального центра комплектования, который получил взятку в виде талонов на топливо стоимостью почти 80 тыс. грн за оказание влияния на решения должностных лиц ТЦК и военно-медицинской комиссии. Военнослужащему назначили штраф в размере 93,5 тыс. грн и на три года запретили занимать должности в ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", которая проанализировала приговор Хаджибейского районного суда Одессы по делу № 521/15021/26.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно материалам дела, 29 июня 2026 года лейтенант мобилизационного отдела ТЦК получил от женщины, действовавшей в интересах военнообязанного, 100 талонов сети АЗС ОККО номиналом по 10 литров дизельного топлива. Общая стоимость 1000 литров составила 79 900 грн.

За эти деньги офицер должен был оказать влияние на руководителя ТЦК и председателя ВВК, чтобы военнообязанный получил направление на медицинское обследование, а в реестре появилась запись об отсутствии нарушений правил воинского учета.

Также речь шла о содействии в получении заключения ВВК о пригодности мужчины к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях.

Офицера задержали в тот же день. Сначала суд определил ему залог в размере почти 1,5 млн грн, однако апелляционная инстанция уменьшила его до 266 240 грн. После внесения залога 3 августа военнослужащего освободили из-под стражи.

В ходе судебного разбирательства 37-летний обвиняемый полностью признал вину и заявил об искреннем раскаянии.

Читайте также: Более 6 тысяч жалоб на ТЦК, пытки и коррупция: Лубинец назвал четыре наиболее проблемных региона

Суд учел, что мужчина ранее не был судим, имеет двоих детей, положительно характеризуется по месту службы и получил ранение при исполнении служебных обязанностей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Прокурор также считал, что исправление обвиняемого возможно без лишения свободы.

В результате суд признал офицера виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом.

Ему назначили штраф в размере 93 500 грн и запретили в течение трех лет занимать должности в территориальных центрах комплектования.

После вступления приговора в законную силу залог в размере 266 240 грн должен быть возвращен залогодателю. Изъятые талоны на 1000 литров дизельного топлива суд постановил передать Управлению СБУ в Одесской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиции хотят запретить доставлять мужчин в ТЦК без решения суда: в Раде зарегистрировали законопроект