Офіцер ТЦК отримав хабар талонами на 1000 літрів дизелю: суд оштрафував його на 93,5 тис. грн

В Одесі суд визнав винним офіцера територіального центру комплектування, який отримав хабар талонами на пальне вартістю майже 80 тис. грн за вплив на рішення посадовців ТЦК та військово-лікарської комісії. Військовослужбовцю призначили штраф у розмірі 93,5 тис. грн і на три роки заборонили обіймати посади в ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету, яка проаналізувала вирок Хаджибейського районного суду Одеси у справі № 521/15021/26.

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За матеріалами справи, 29 червня 2026 року лейтенант мобілізаційного відділу ТЦК отримав від жінки, яка діяла в інтересах військовозобов'язаного, 100 талонів мережі АЗС ОККО номіналом по 10 літрів дизельного пального. Загальна вартість 1000 літрів становила 79 900 грн.

За ці гроші офіцер мав вплинути на керівника ТЦК та голову ВЛК, щоб військовозобов'язаний отримав направлення на медичний огляд, а в реєстрі з'явився запис про відсутність порушень правил військового обліку.

Також ішлося про сприяння в отриманні висновку ВЛК щодо придатності чоловіка до служби в частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах.

Офіцера затримали того ж дня. Спочатку суд визначив йому заставу в розмірі майже 1,5 млн грн, однак апеляційна інстанція зменшила її до 266 240 грн. Після внесення застави 3 серпня військовослужбовця звільнили з-під варти.

Під час судового розгляду 37-річний обвинувачений повністю визнав провину та заявив про щире каяття.

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Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, має двох дітей, позитивно характеризується за місцем служби та зазнав поранення під час виконання службових обов'язків. Обставин, які обтяжують покарання, не встановили.

Прокурор також вважав, що виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення волі.

У результаті суд визнав офіцера винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення посадовою особою.

Йому призначили штраф у розмірі 93 500 грн та заборонили протягом трьох років обіймати посади в територіальних центрах комплектування.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 266 240 грн мають повернути заставодавцю. Вилучені талони на 1000 літрів дизелю суд постановив передати Управлінню СБУ в Одеській області.

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