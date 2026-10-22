Понад 6 тисяч скарг на ТЦК, катування та корупція: Лубінець назвав чотири найпроблемніші регіони

За неповні десять місяців 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 6 тисяч звернень щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Омбудсман заявляє про системну кризу у сфері мобілізації, зокрема корупцію, незаконні затримання та призов людей, які мають право на відстрочку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Дмитра Лубінця.

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За словами омбудсмана, про порушення під час мобілізації він почав повідомляти відповідальні органи ще у 2023 році. Тоді надсилав офіційні звернення та проводив закриті наради з представниками Міноборони, Генштабу й командування Сухопутних військ, однак це не дало результатів.

"Це вже не проблема, це системна криза і порушення прав громадян України по напрямку мобілізації", – наголосив Лубінець.

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$15 тисяч за звільнення з буса та $20 тисяч за рішення ВЛК

Омбудсман заявив, що корупція охопила різні етапи мобілізації. За його словами, у суспільстві відкрито говорять про можливість за гроші уникнути затримання або отримати потрібний висновок військово-лікарської комісії.

"Ти за 15 тисяч доларів можеш вийти з буса, а за 20 тисяч доларів ти можеш порішати ВЛК будь-який діагноз", – сказав Лубінець, описуючи поширені корупційні практики.

Водночас він не навів у цьому фрагменті інтерв'ю конкретних кримінальних проваджень, які б підтверджували саме такі суми хабарів.

За матеріалами Офісу омбудсмана, у 2026 році правоохоронці провели сотні обшуків у різних регіонах України. Виявляли, зокрема, випадки фіктивної мобілізації, коли людей обліковували як призваних лише на папері.

Також, за словами Лубінця, фіксували незаконне звільнення від військової служби придатних громадян та мобілізацію людей, які мали законні відстрочки.

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Дев'ять засуджених працівників ТЦК на Одещині та четверо під вартою на Закарпатті

Лубінець повідомив, що у 2026 році правоохоронні органи почали активніше реагувати на матеріали його Офісу.

За його словами, в Одесі засудили дев'ятьох працівників ТЦК та СП, одного з них – за катування.

На Закарпатті за матеріалами Офісу омбудсмана відкрили кримінальні провадження, а четверо співробітників ТЦК перебувають у слідчому ізоляторі.

Окремо Лубінець розповів про колишнього керівника обласного ТЦК на Закарпатті, щодо якого виникли підозри у корупції.

За словами омбудсмана, під час обшуків СБУ на його робочому місці виявили значні суми іноземної валюти. Посадовця звільнили, однак через два місяці він повернувся на ту саму посаду як тимчасовий виконувач обов'язків.

"І десять місяців, кожні 30 днів їй продовжують цю приставку ТВО. Всі десять місяців я надсилаю купу запитів, додаткових матеріалів, додаткових відомостей, що там відбувається на Закарпатті. Жодної реакції", – заявив Лубінець.

Найбільше проблем, за оцінкою омбудсмана, систематично виникає у чотирьох регіонах – Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях.

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Балаклави, побиття та відсутність відеофіксації

Ще одним порушенням Лубінець назвав використання балаклав працівниками ТЦК. Він наголосив, що приховування облич і зняття розпізнавальних знаків унеможливлюють ідентифікацію військовослужбовців у випадках незаконних затримань чи побиття громадян.

Омбудсман наполягає на обов'язковому використанні справних бодікамер усіма працівниками ТЦК та встановленні відеоспостереження в приміщеннях центрів комплектування.

На його думку, відсутність відеозапису під час конфлікту має розцінюватися як підстава припускати незаконність дій працівника ТЦК. Це позиція омбудсмана, а не встановлена законом презумпція.

Лубінець також категорично засудив напади цивільних на військовослужбовців ТЦК. Він наголосив, що представники Національної поліції мають реагувати на порушення закону з обох сторін.

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На Закарпатті мати продала чотирьох дітей заради оформлення відстрочки

Окремий випадок, про який розповів омбудсман, стосується ймовірної торгівлі дітьми для незаконного оформлення статусу багатодітного батька.

За словами Лубінця, цього тижня на Закарпатті виявили чотирьох дітей із багатодітної родини, яких мати, ймовірно, передала за гроші сторонньому чоловікові.

Той, як стверджує омбудсман, оформив статус багатодітного батька та виїхав за кордон. Діти залишилися в Україні в неналежних умовах.

Лубінець повідомив, що звернувся до правоохоронних органів. Він також припускає можливу причетність до порушень представників місцевих органів соціального захисту.

Омбудсман наголосив, що публічно розповідає лише про невелику частину виявлених порушень.

"Я публічно показую 1% від тієї інформації, яку ми встановлюємо, яку ми знаходимо на території всієї країни", – заявив він.

На переконання Лубінця, для подолання кризи необхідні повна прозорість мобілізації, відеофіксація дій працівників ТЦК, цифровізація процедур, оперативне розслідування корупційних злочинів та невідворотність покарання.

Він підкреслив, що мобілізація має тривати, однак виключно відповідно до закону, із дотриманням прав військовозобов'язаних та їхніх обов'язків перед державою.

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